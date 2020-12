Liberty Media Formula One Aktie: Was haben die Gespräche mit Amazon auf sich?

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Die Formel 1, die Motorsportserie im Besitz von Liberty Media Formula One (NASDAQ:FWONA) (NASDAQ:FWONK), befindet sich in “aktiven Gesprächen” mit Amazon.com, Inc (NASDAQ:AMZN), um ihre Grand-Prix-Rennen zu streamen, berichtet die Financial Times.

Was geschah

Die Formel 1 ist die wertvollste Motorsportserie der Welt. Der scheidende Vorstandsvorsitzende der Formel 1, Chase Carey, sagte der Financial Times, dass er “substanzielle Gespräche mit Amazon und allen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung