Liberty Media Formula One-Aktie: Krypto nun auch in der Formel 1!

Das Jahr 2021 war geprägt durch den Einzug von Kryptowährungen in die Welt des Fußballs. Von allen Sportarten erwies sich der Fußball als der aufnahmefähigste und am meisten an der Möglichkeit interessiert, neue Finanzierungsmöglichkeiten und Engagement für seine Fans zu entdecken. Und während Fußballspieler die Logos von Kryptowährungsplattformen tragen, schließt sich nun auch die Welt der Formel 1 an.

Die Early Adopters ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!