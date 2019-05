Liberty Expedia: Ist das eine Gewinn-Chance?

Per 02.05.2019, 16:40 Uhr wird für die Aktie Liberty Expedia am Heimatmarkt NASDAQ GS der Kurs von 45,84 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Internet Einzelhandel".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Liberty Expedia auf Basis von insgesamt 6 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An acht Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Liberty Expedia. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 19,55 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Liberty Expedia damit 3,85 Prozent über dem Durchschnitt (15,7 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" beträgt 13,75 Prozent. Liberty Expedia liegt aktuell 5,8 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

3. Fundamental: Liberty Expedia ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Internet & Katalog Einzelhandel) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 6,47 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 83 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 38,74 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.