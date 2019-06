Liberty Defense arbeitet mit FC Bayern München zusammen, um Betatests für HEXWAVE durchzuführen

TSXV: SCANFrankfurt: LD2OTCQB: LDDFF (noch ausstehend)Vancouver, British Columbia und München (ots/PRNewswire) - LibertyDefense Holdings, Ltd. (https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=2497589-1&h=541222154&u=http%3A%2F%2Fwww.libertydefense.com%2F&a=Liberty+Defense+Holdings%2C+Ltd.) ("Liberty") (TSXV: SCAN) (FRANKFURT: LD2), einMarktführer in der Sicherheitsindustrie und bei Lösungen zum Erkennenvon Waffen, freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen eineAbsichtserklärung (Memorandum of Understanding, "MOU") mit dem FCBayern München ("FC Bayern"), einem deutscher Fußballverein mit Sitzin München, Bayern ("Bayern"), über die Durchführung vonHEXWAVE-Betatests unterzeichnet hat.Die Allianz Arena, Heimat des FC Bayern, verfügt über 75.000Sitzplätze und ist das zweitgrößte Stadion Deutschlands.HEXWAVE nutzt Low Power 3D Radar Imaging und KünstlicheIntelligenz (KI), primär um Waffen aufzuspüren und zu bestimmen, undmacht gleichzeitig eine mehrschichtige Verteidigungsstrategie für einVenue mit der Fähigkeit möglich, Gefahren bereits am Perimeter desVeranstaltungsorts zu erkennen, ohne die Bewegungsfreiheit großerMenschenansammlungen einzuschränken."Die Resonanz auf unser Produkt HEXWAVE war fantastisch. Wirfreuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem FC Bayern München, einemFußballverein, der sowohl in Europa als auch in Nordamerika einfester Begriff ist", sagt Bill Riker, CEO von Liberty Defense. "Dasssich unsere Lösung gleichermaßen im Innen- wie im Außenbereich undsowohl verdeckt als auch offen einsetzen lässt, unterscheidet uns vonunseren Mitbewerbern und hat für zunehmendes Interesse im Marktgesorgt".Produkttests in realen Umfeldern, die in Zusammenarbeit mitOrganisationen wie dem FC Bayern laufen, sind ein wichtigerBestandteil des Entwicklungsprozesses für HEXWAVE, umsicherzustellen, dass das Produkt den Marktanforderungen entspricht.Die Tests in Europa werden voraussichtlich nach den ersten Tests inNordamerika stattfinden.In der Beta-Testphase wird HEXWAVE in einer Live-Umgebunggetestet, die ersten Alphatests werden im Labor in LibertysKompetenzzentrum in Atlanta, Georgia, durchgeführt.Oliver Meßthaler, Leiter des Bereichs Sicherheit beim FC BayernMünchen, erklärt, "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit LibertyDefense, um die Fähigkeiten von HEXWAVE auszutesten und zubeurteilen"."Wir sind glücklich über die Möglichkeit, mit dem FC Bayernzusammenarbeiten zu können und den Verein als ersten Early Adopter inEuropa für diese fortschrittliche Technologie zu gewinnen", ergänztRiker.Es wird erwartet, dass das Marktvolumen im BereichWaffendetektionssysteme, das aktuell bei 4,9 Milliarden US-Dollarliegt, bis 2025 über 7,5 Milliarden US-Dollar erreichen wird, wobei20% des Marktes auf öffentliche Einrichtungen wie z. B. Stadienentfallen. Laut einem Bericht von Homeland Security Research Corpaus dem Jahr 2018 ist davon auszugehen, dass allein Europa 24 %dieses Weltmarkts ausmachen wird.Für Liberty DefenseBill RikerCEO & DirectorInformationen zu Liberty DefenseLiberty bietet Sicherheitslösungen für die Detektion versteckterWaffen in Bereichen mit hohem Fußgängeraufkommen. Das Unternehmenbesitzt eine Exklusivlizenz des Massachusetts Institute of Technology(MIT) und hat eine Vereinbarung über den Transfer von Technologienabgeschlossen, die es dem Unternehmen erlaubt, mehrere MIT-Patente imBereich aktives 3D Radar-Imaging zu nutzen, die in das HEXWAVEProdukt einfließen. Das System wurde entwickelt, um eine diskrete,modulare und skalierbare Absicherung bereitzustellen, diegrößtmögliche und vielschichtige Detektion gewährleistet und esermöglicht, proaktiv gegen sich entwickelnde Bedrohungen im urbanenUmfeld vorgehen zu können. Die Sensoren sind mit aktivem 3D RadarImaging ausgestattet, und die mit Künstlicher Intelligenz (KI)erweiterte automatische Erkennungsfunktion ist dafür konzipiert, ausMetall bzw. aus anderen Materialien bestehende Schusswaffen, Messer,Explosivstoffe und weitere Gefahren aufzuspüren. Liberty setzt sichdafür ein, das Gemeinwohl zu schützen und die Sicherheit durchüberlegene Detektionslösungen zu erhalten. Weitere Informationenfinden Sie unter: LibertyDefense.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=2497589-1&h=555071047&u=http%3A%2F%2Flibertydefense.com%2F&a=LibertyDefense.com)Informationen zu FC Bayern MünchenDie FC Bayern München AG, allgemein bekannt als FC Bayern München,FCB, Bayern München oder FC Bayern, betreibt die Fußballabteilung desdeutschen Sportvereins mit Sitz in München (Bayern). Bekannt ist sievor allem für ihre Profifußballmannschaft, die in der Bundesligaspielt, der höchsten Spielklasse im deutschen Fußball, und mit 29Meistertiteln und 19 Pokalsiegen der erfolgreichste Verein in derdeutschen Fußballgeschichte ist. Die Allianz Arena verfügt über75.000 Sitzplätze und ist die zweitgrößte Arena Deutschlands.ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGENDer Gebrauch der Begriffe "schätzen", "vorhersagen", "glauben","annehmen", "vorhaben", "erwarten", "planen", "könnte", "sollte" indieser Pressemitteilung sowie die Verneinungen dieser Begriffe oderalle Arten von Variationen dieser oder vergleichbarer Terminologiedient dazu, zukunftsgerichtete Aussagen und Informationenhervorzuheben. Obwohl Liberty im Hinblick auf die Erfahrung seinerjeweiligen Führungskräfte und Direktoren, die aktuellen Bedingungenund erwarteten zukünftigen Entwicklungen und weitere zuberücksichtigende Faktoren davon ausgeht, dass die in denzukunftsgerichteten Aussagen und Informationen dieserPressemitteilung widergespiegelten Erwartungen angemessen sind,sollte kein übermäßiges Vertrauen in diese gesetzt werden, da keineder beteiligten Parteien die Zusicherung geben kann, dass dieseAngaben sich als zutreffend erweisen. Die zukunftsgerichtetenAussagen und Informationen in dieser Pressemitteilung beinhalten auchunter anderem auch Informationen in Bezug auf die Entwicklung vonHEXWAVE und zukünftige Betatests. Solche Aussagen und Informationengeben die aktuelle Einschätzung von Liberty wieder. Es gibt Risikenund Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichenErgebnisse wesentlich von denen abweichen, die in diesenzukunftsgerichteten Aussagen und Informationen beschrieben sind.Es liegt in der Natur von zukunftsgerichteten Aussagen, dass diesebekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktorenenthalten können, die dafür sorgen können dass unsere tatsächlichenErgebnisse, Leistungen oder Errungenschaften oder zukünftigeGeschehnisse wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oderErrungenschaften abweichen können, die in diesen zukunftsgerichtetenAussagen dargestellt werden. Solche Faktoren beinhalten u.a. dieEntwicklung von HEXWAVE und zukünftige Betatests. Diese Schwankungenkönnen den Kurs der Wertpapiere von Liberty negativ beeinflussen Esgibt eine Anzahl von wichtigen Faktoren, die bedingen können, dassLibertys eigentliche Ergebnisse wesentlich von den in diesenzukunftsgerichteten Aussagen und Informationen angegebenen bzw.vorausgesagten Ergebnissen abweichen können. Bei diesen Faktorenhandelt es sich u.a. um Währungsschwankungen, zu kurzeGeschäftsbeziehungen der Parteien in der Vergangenheit, Störungenoder Veränderung am Kredit- oder Aktienmarkt, Ergebnisse deroperativen Aktivitäten und Entwicklung von Projekten,Überschreitungen der vorhergesagten Projektkosten undunvorhergesehene Kosten und Aufwendungen, sowie das generelle Markt-und Branchenumfeld. Die Parteien verpflichten sich in keiner Weisedazu, Analysen, Erwartungen oder Aussagen Dritter in Bezug auf denAktienkurs oder diesbezügliche finanzielle und operative Ergebnissezu kommentieren.Liberty weist darauf hin, dass die vorstehende Aufzählung derwichtigen Faktoren möglicherweise nicht vollständig ist. Investorenund andere Personen, die zukunftsgerichtete Aussagen undInformationen nutzen, sollten bei ihrer Entscheidungsfindungsorgfältig die vorgenannten Faktoren und andere Unsicherheiten undpotenzielle Ereignisse prüfen. Liberty ist davon ausgegangen, dassdie im vorherigen Absatz genannten wichtigen Faktoren nicht dazuführen werden, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen undInformationen wesentlich von den tatsächlichen Ergebnissen oderEreignissen abweichen. Dennoch ist zu beachten, dass die genannteListe nicht abschließend ist und zudem regelmäßig geändert undangepasst werden kann, und keine Zusicherung gegeben werden kann,dass die gemachten Annahmen das eigentliche Ergebnis widerspiegeln.Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichtetenInformationen stellen Libertys Erwartungen zum Zeitpunkt dieserPressemitteilung dar und können ab diesem Datum entsprechendenAnpassungen unterliegen. Weder die TSX Venture Exchange noch der angeschlossene RegulationServices Provider (gemäß Definition dieses Begriffes in denRichtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortungfür die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.LIBERTY INVESTOR RELATIONS: Adam Ross, Telefon: 604-336-9820 x1,gebührenfreie Rufnummer: 1-833-923-3334, E-Mail:info@libertydefense.com; LIBERTY MEDIA RELATIONS: Brittany Whitmore,Telefon: 778-238-6096, E-Mail: brittany@exvera.com