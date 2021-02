Libero schließt Privatplatzierung über 7 Mio. $ ab

Quelle: IRW Press

Vancouver, British Columbia, Kanada, 23. Februar 2021 – Libero Copper & Gold Corporation (TSXV:LBC, OTCQB:LBCMF, DE:29H) berichtet, dass die nicht vermittelte Privatplatzierung, die am 3. Februar 2021 bekannt gegeben und am 9. Februar 2021 erweitert wurde (das “Angebot”), am 22. Februar 2021 abgeschlossen wurde. Das Angebot besteht aus 6 Mio. Einheiten (“Einheiten”) zu einem Preis von 0,50 $ pro ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung