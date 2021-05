Libero gibt Explorationsprogramme für die Kupfer-Porphyr-Projekte Big Red und Big Bulk bekannt

Weitere Suchergebnisse zu "Kupfer COMEX Rolling":

Quelle: IRW Press

Vancouver, British Columbia, 10. Mai 2021 – Libero Copper & Gold Corporation (TSXV:LBC, OTCQB:LBCMF, DE:29H) freut sich, ein Update zu seinen Explorationsplänen im Jahr 2021 für seine Kupfer-Porphyr-Projekte Big Red und Big Bulk im Golden Triangle in British Columbia, Kanada, und den jüngsten Fortschritten in seinem Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt Esperanza in San Juan, Argentinien, zu geben. Die im Juni beginnenden Explorationsarbeiten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



