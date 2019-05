Liberale Vestager will EU-Kommissionspräsidentin werden

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Nach den Zugewinnen der Liberalen bei der Europawahl hat die dänische EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager klare Ansprüche auf den Kommissionschefposten geäußert.



"Es wäre merkwürdig, in Debatten mit Kandidaten teilzunehmen, die diesen Anspruch haben, wenn ich nicht sagen würde, dass ich dieselben Ambitionen habe - also ja", sagte Vestager der Deutschen Presse-Agentur auf die Frage, ob sie nun ihren Hut für das Amt offen in den Ring werfe.

Es sei nun wahrscheinlich, dass auch Kandidaten für den Posten auftauchten, die bislang nicht öffentlich angetreten seien, sagte Vestager weiter. Die Dinge würden in den kommenden Tagen eher intransparent ablaufen. "Leute werden mit Leuten sprechen, die mit Leuten sprechen..."

Die Liberalen könnten nach der Europawahl Hochrechnungen zufolge mit der Unterstützung des französischen Präsidenten Emmanuel Macron etwa 30 Sitze hinzugewinnen. Vestager war im Wahlkampf als Teil eines siebenköpfigen Spitzenteams der Liberalen aufgetreten. Ambitionen auf den Kommissionschefsessel hatte sie eher indirekt geäußert. Bei der Besetzung des Postens müssen sich die EU-Staats- und Regierungschefs sowie das Europaparlament mehrheitlich einigen./asa/DP/edh