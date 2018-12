Liberale Unternehmer in Hamburg und Schleswig-Holstein wählen neuen Vorstand / Erste Mitgliederversammlung nach Länderfusion

Hamburg (ots) - Der Landesverband Hamburg/Schleswig-Holstein derBundesvereinigung "Liberaler Mittelstand e.V." hat am Montagabend(17.12.) im Hamburger Hotel Baseler Hof einen neuen Landesvorstandgewählt. Vorsitzender bleibt wie bereits seit 2016 der UnternehmerThomas Philipp Reiter aus Glückstadt. Zu neuen stellvertretendenVorsitzenden wurden der Kieler IT-Unternehmer Dr. Rüdiger Hannigsowie der Hamburger Unternehmensberater Daniel Papcke gewählt. Demneuen Vorstand gehören ferner als Schatzmeister Matthias Still sowieals Beisitzer Andreas Schweizer, Lothar Hänsch (alle Hamburg) sowieMichail Kalpakidis aus Bad Bramstedt an. Es ist der erste Vorstandmit Mitgliedern aus den beiden Ländern Hamburg und Schleswig-Holsteinnach Errichtung des gemeinsamen Landesverbandes. Zuvor gab es denLiberalen Mittelstand lediglich in Hamburg, aber nicht inSchleswig-Holstein."Als liberaler Wirtschaftsminister habe ich keine Berührungsängstemit Hamburg - uns Schleswig-Holsteinern steht es gut zu Gesicht,nicht mit Misstrauen und Sorge der selbstbewussten Art der Hamburgerzu begegnen, sondern ich bin davon überzeugt, dass Schleswig-Holsteinvon der Nähe zu Hamburg nur profitieren kann", erklärte der Ministerfür Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus, Dr. BerndBuchholz, in seinem Grußwort an die Mitgliederversammlung desLiberalen Mittelstands. "Das Ziel verbindet."Der Vorsitzende der FDP-Fraktion in der HamburgischenBürgerschaft, Michael Kruse, richtete ebenfalls ein Grußwort an dieliberalen Unternehmer und stellte fest: "Hamburg, Schleswig-Holsteinund auch Niedersachsen sind wirtschaftlich und infrastrukturell soeng miteinander verbunden, dass eine länderübergreifendeZusammenarbeit in der Wirtschaftspolitik absolut begrüßenswert undnotwendig ist."Pressekontakt:Liberaler Mittelstand e.V.Landesverband Hamburg/Schleswig-HolsteinThomas Philipp ReiterTel. (0172) 910 20 20E-Mail tpr@liberaler-mittelstand.euOriginal-Content von: Liberaler Mittelstand Bundesverband e.V., übermittelt durch news aktuell