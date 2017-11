Liberale Mittelständler bestätigen Kemmerich im Amt / Thüringer Bundestagsabgeordneter einstimmig wiedergewählt

Landshut (ots) - Thomas L. Kemmerich, Bundestagsabgeordneter ausErfurt, ist am Wochenende im niederbayerischen Landshut einstimmig inseinem Amt als Bundesvorsitzender der Bundesvereinigung LiberalerMittelstand bestätigt worden. Er vertritt damit die der FDPnahestehenden Freiberufler, Handwerker und Unternehmer im DeutschenBundestag und im vorpolitischen Raum. Von den nur 72Bundestagsabgeordneten, die einen beruflichen Hintergrund alsSelbständige haben, gehören 22 der FDP an."Dieses Martin-Schulz-Ergebnis nehme ich mit Demut zur Kenntnis",erklärte Kemmerich im Anschluss. "Wir müssen im Interesse allerSteuerzahler für wirtschaftspolitischen Sachverstand kämpfen, auchinnerhalb der FDP. Dafür müssen wir lauter, kritischer undselbstbewusster werden."Zu Kemmerichs Stellvertretern wählten die 60 Delegierten PetraHermann aus Essen, Andreas Keck aus München und Roman Link ausKarlsruhe. Neben Dorian Hartmuth aus Erzhausen (Hessen) alsSchatzmeister wurde auch ein neuer Generalsekretär gewählt: ThomasPhilipp Reiter aus Hamburg soll für stärkere Wahrnehmbarkeit desVerbandes im politischen und wirtschaftlichen Umfeld sorgen. DerLiberale Mittelstand beschloss auch einen Leitantrag mit "ZwölfForderungen des Mittelstands an die nächste Bundesregierung", in demunter anderem auf einen Durchbruch im Netzausbau undBürokratieentlastung für Unternehmer gedrungen wird. Überdies willman sich in zwei eigens eingerichteten Arbeitsgruppen mit einerPositionierung des Verbandes zu den Themen Entlohnungsmodelle undKryptowährungen befassen.Mit Alexander Putz begrüßte ein FDP-Oberbürgermeister dieDelegierten am Tagungsort Landshut in der Akademie der bayerischenSparkassen.Pressekontakt:Thomas Philipp ReiterGeneralsekretärLiberaler Mittelstand Bundesvereinigung e.V.Tel. (0172) 9102020E-Mail tpr@liberaler-mittelstand.euOriginal-Content von: Liberaler Mittelstand Bundesverband e.V., übermittelt durch news aktuell