Liberaldemokraten: Johnson und Corbyn als Regierungschefs ungeeignet

LONDON (dpa-AFX) - Die Chefin der britischen Liberaldemokraten, Jo Swinson, hält sowohl Boris Johnson als auch Jeremy Corbyn für völlig ungeeignet als künftige Premierminister.



Weder den jetzigen Regierungschef Johnson noch der Oppositionsführer und Labourchef Corbyn würde sie künftig unterstützen, betonte Swinson am Mittwoch in einem BBC-Interview. Die Liberalen lehnen einen EU-Austritt Großbritanniens ab.

Das Unterhaus hatte am Dienstagabend mit großer Mehrheit ein Gesetz verabschiedet, das eine vorgezogene Parlamentswahl am 12. Dezember vorsieht. Umfragen zufolge liegen die Konservativen von Johnson weit vor der Labour-Partei. Doch anders als Labour haben die Tories keine Aussicht darauf, als Minderheitsregierung von einer anderen Partei unterstützt zu werden. Es gilt nicht als ausgeschlossen, dass wieder keine der großen Parteien eine absolute Mehrheit der Mandate erringt.

Unterdessen kündigten mehrere Abgeordnete an, nicht für die Neuwahl zur Verfügung zu stehen - darunter die Johnson-Kritikerin und frühere Arbeitsministerin Amber Rudd. Sie war aus Protest gegen den Rauswurf von 21 Tory-Politikern, die im Streit um Johnsons Brexit-Kurs gegen die eigene Regierung gestimmt hatten, aus der Fraktion ausgetreten. 10 der 21 Abgeordneten erlaubte Johnson am Dienstag kurz vor der Abstimmung wieder die Rückkehr in seine Fraktion. "Ich höre aber nicht mit der Politik auf", sagte Rudd./si/DP/mis