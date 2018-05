Die Liberal-Konservativen Reformer (LKR - Die Eurokritiker) fordern von Juncker ein klares Bekenntnis zur Marktwirtschaft (FOTO)

Berlin (ots) -EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hatte sich zum Festaktin Trier zu Ehren von Karl Marx einladen lassen und feierte denIdeengeber der Kommunisten.Die Trierer Basilika, in der früher der römische Kaiser Audienzenabhielt, wurde zur Bühne für Karl Marx und seine heutigen politischenVerehrer, die offensichtlich einen derartigen Festakt für notwendighielten. Ausgerechnet EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker gabsich als Festredner her. Er sprach von Karl Marx' Werten und voneinem Missbrauch seiner Werke durch spätere Generationen.Bernd Kölmel, Vorsitzender der Liberal-Konservativen Reformer (LKR- Die Eurokritiker), äußerte dazu:"Wir fordern von hohen Vertretern der EU ein klares Bekenntnis zurMarktwirtschaft. Karl Marx hatte keine guten Ideen, die lediglichfalsch interpretiert oder falsch ausgeführt wurden. Die monumentalenFeierlichkeiten unter anderem in der römischen Basilika von Trierwaren entlarvend und bezeichnend.Wir würden eher Schritte hin zu einer effizienten EU feiernwollen, anstatt Ideengebern der Kommunisten zu huldigen. Dieserentlarvende Auftritt zeigt, was Juncker und die anderen beteiligtenPolitiker von marktwirtschaftlichen Ideen halten. Derzeit inVerantwortung stehende Politiker zeigen immer mehr ihr wahresGesicht. Sie segeln mit der Behauptung eines angeblich nicht zuregulierenden Kapitalismus unter falscher Flagge. In Wirklichkeithaben sie sich längst von der sozialen Marktwirtschaft verabschiedet.Einen Zentralstaat, in dem der deutsche Steuerzahler imkommunistischen Geist den französischen Arbeitslosen finanziert oderfür marode italienische Banken haftet, wollen wir nicht. Aber genaudas will Juncker. Es ist nicht hinzunehmen, dass Juncker offener dennje für die Ideen von Karl Marx wirbt. Juncker zeigt sich hier alsZentralverwalter der EUdSSR."Pressekontakt:Stephanie TsomakaevaStv. PressesprecherinTel. 00 49 172 5726572Stephanie.Tsomakaeva@lkr.deOriginal-Content von: LKR - Die Eurokritiker, übermittelt durch news aktuell