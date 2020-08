Libanon: Nahrungsmittel und Bargeldhilfen für Familien / Johanniter unterstützen 600 Familien in besonders schwer betroffenen Vierteln von Beirut

Berlin/Beirut (ots) - Gemeinsam mit ihrer Partnerorganisation "Nabaa" haben die Johanniter heute mit der Verteilung von Nahrungsmittelpaketen an 350 Familien begonnen. Die Menschen stammen aus den wenige hundert Meter vom Beiruter Hafen entfernten Stadtteilen Karantina und Bourj Hammoud.Die Explosion in Beirut vergangenen Dienstag hat die bereits kritische Wirtschaftslage und Versorgung weiter verschärft. So haben viele Menschen aus den angrenzten Vierteln ihre Arbeit verloren. Mit den nun verteilten Nahrungsmitteln kann die Grundversorgung der Familien verbessert werden. Die Pakete beinhalten Nudeln, Öl, Tee, Zucker, Hülsenfrüchte, Burghul und Reis sowie Konserven. "Aufgrund der beschädigten Küchen und Kochutensilien können die Menschen teilweise nicht mehr kochen, weshalb wir sie mit Konserven für den einfachen Verzehr versorgen", so Yasser Dawoud, Leiter von Nabaa.In den kommenden Tagen wird es weitere Verteilungen sowie Bargeldhilfen für 242 Familien geben. "Die ersten Erkundungen vor Ort haben ergeben, dass rund 50.000 Menschen weitere Unterstützung mit Nahrungsmitteln, Bargeld sowie Werkzeug zur Reparatur ihrer Wohnungen benötigen", so Luisa Rueda, Regionalbüroleiterin der Johanniter für den Nahen Osten. Die Johanniter prüfen deshalb, wie sie die Menschen in den kommenden Wochen unterstützen können.HintergrundAm Dienstag vergangener Woche explodierte ein Lager im Hafenviertel Beiruts. Die Detonation tötete über 150 Menschen, mehr als 6.000 Menschen wurden verletzt. Weite Teile der Stadt wurden zerstört oder beschädigt. Der Libanon leidet bereits seit längerem unter einer schweren Wirtschaftskrise. Durch den Lockdown während der Corona-Pandemie hat sich die Situation im Land noch verschärft. Die Arbeitslosigkeit ist seither stark angestiegen, ebenso die Preise für Lebensmittel, worunter besonders die ärmere Bevölkerung und rund zwei Millionen Flüchtlinge im Land leiden.Über die Johanniter-AuslandshilfeDie humanitäre Hilfe im Ausland ist eine satzungsgemäße Aufgabe der Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. Sie wird durch die Johanniter-Auslandshilfe umgesetzt. In 11 Länderbüros und in Berlin arbeiten mehr als 280 internationale und lokale Mitarbeitende. Die Johanniter sind bereits seit acht Jahren im Libanon tätig. Gemeinsam mit ihren Partnern unterstützen sie hier vor allem palästinensische und syrische Flüchtlinge bei der Verbesserung ihrer Lebensbedingungen. So erhalten derzeit 540 Jugendliche Flüchtlinge eine Berufsausbildung im Libanon.Die Johanniter und "Aktion Deutschland Hilft" rufen zu Spenden für die Menschen im Libanon auf:Johanniter-Unfall-Hilfe e.V ., Stichwort: "Libanon", IBAN: DE94 3702 0500 0433 0433 00 (Bank für Sozialwirtschaft)"Aktion Deutschland Hilft" , Stichwort "Beirut/Libanon", IBAN: DE62 3702 0500 0000 10 20 30 (Bank für Sozialwirtschaft)Hinweis an Redaktionen: Anette Müller, Fachbereichsleiterin bei der Johanniter-Auslandshilfe, koordiniert den Einsatz im Libanon. Sie sowie englischsprachige Johanniter-Mitarbeiter im Libanon stehen für Interviews zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich an die Pressestelle.Weitere Infos und Fotos finden Sie hier: http://ots.de/btvT9QPressekontakt:Sandra Lorenz, Fachbereichsleiterin Kommunikation AuslandshilfeJohanniter-Unfall-Hilfe e.V., BundesgeschäftsstelleLützowstraße 94, 10785 BerlinTel. 030 26997-356, sandra.lorenz@johanniter.deJuliane Flurschütz, PressereferentinJohanniter-Unfall-Hilfe e.V., BundesgeschäftsstelleLützowstraße 94, 10785 BerlinTel. 030-26997-361, Mobil 0173 619 3409, medien@johanniter.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/14240/4677522OTS: Johanniter Unfall Hilfe e.V.Original-Content von: Johanniter Unfall Hilfe e.V., übermittelt durch news aktuell