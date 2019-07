Liaoning Wellhope Agri-Tech JSC LtdWie geht’s weiter, ?

Am 30.07.2019, 01:20 Uhr notiert die Aktie Liaoning Wellhope Agri-Tech JSC Ltd mit dem Kurs von 14.18 CNH.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Liaoning Wellhope Agri-Tech JSC Ltd einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Liaoning Wellhope Agri-Tech JSC Ltd jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Liaoning Wellhope Agri-Tech JSC Ltd beläuft sich mittlerweile auf 10,04 CNH. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 14,43 CNH erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +43,73 Prozent und führt zur Bewertung "Buy". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 12,53 CNH. Somit ist die Aktie mit +15,16 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Buy". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Buy".

2. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Liaoning Wellhope Agri-Tech JSC Ltd in den vergangenen Wochen jedoch deutlich eingetrübt. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Sell"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Liaoning Wellhope Agri-Tech JSC Ltd haben unsere Programme in den letzten vier Wochen eine verringerte Aktivität gemessen. Dies deutet auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin. Liaoning Wellhope Agri-Tech JSC Ltd bekommt dafür eine "Sell"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Sell" bewertet.

3. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Liaoning Wellhope Agri-Tech JSC Ltd weist derzeit eine Dividendenrendite von 1,25 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt ("") von 2,32 %. Mit einer Differenz von lediglich 1,07 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Sell" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.