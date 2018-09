Liaoning Fu-An Heavy Industry: Lohnt sich das?

In unserer neuen Analyse nehmen wir Liaoning Fu-An Heavy Industry unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Stahl". Die Liaoning Fu-An Heavy Industry-Aktie notierte am 25.09.2018 mit 11,42 CNY, die Heimatbörse des Unternehmens ist Shanghai.

Nach einem bewährten Schema haben wir Liaoning Fu-An Heavy Industry auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Liaoning Fu-An Heavy Industry beträgt das aktuelle KGV 735,23. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Iron & Steel" haben im Durchschnitt ein KGV von 786,1. Liaoning Fu-An Heavy Industry ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.

2. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Liaoning Fu-An Heavy Industry von 11,42 CNY ist mit -9,51 Prozent Entfernung vom GD200 (12,62 CNY) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Sell"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 11,61 CNY auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Hold"-Signal vorliegt, da der Abstand -1,64 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Liaoning Fu-An Heavy Industry-Aktie als "Hold" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

3. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Liaoning Fu-An Heavy Industry investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0,12 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Iron & Steel einen geringeren Ertrag in Höhe von 2,57 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.