Lianlian Pay präsentiert neue internationale Zahlungslösung auf der Money 20/20

Las Vegas (ots/PRNewswire) - Lianlian Pay - einer der größtenchinesischen Dienstleister für mobile Zahlungen - präsentierte seineneue internationale Zahlungslösung auf der Money 20/20 in Las Vegas.Diese Lösung basiert auf dem dynamischen, optimierten Kernprodukt desUnternehmens für Auszahlungen und dient weltweit bekanntenGeldtransferorganisationen, internationalen Zahlungsunternehmen sowieOnline-Handelsplattformen und Plattformen von Dienstleistern."Auf dieser weltgrößten FinTech-Veranstaltung haben wir unserWissen zum Aufschwung der chinesischen Fintech-Branche weitergegeben.Die Messe ist für uns eine perfekte Plattform, um neueGeschäftsmöglichkeiten aufzubauen und vorhandene Partnerschaften zustärken", erklärt Arthur, President von Lianlian Pay, auf der Money20/20.Internationaler Geldeinzug ermöglicht schnelle, dynamischeZahlungenDie Vorzeigelösung von Lianlian bietet eine flexible Erfüllung vonKassa- und Termingeschäften, die Händlern mit Devisen undAuszahlungen in RMB hilft. Die Lösung eignet sich für alleZahlungsempfänger, egal ob Privatpersonen oder Unternehmen, undakzeptiert Zahlungen an alle chinesischen Banken bei diversenGeschäftstätigkeiten. Die wesentlichen Vorteile sind: Sichtbarkeit,Echtzeitverfügbarkeit, abzugsfreie Einzahlung, bequeme Integrationund risikobasierte Kontrolle.Dank Lianlian Pays optimierter Auszahlungs-Engine ist dasNutzererlebnis bei der Auszahlung von internationalen Zahlungenwesentlich schneller. Über das System werden Banken zur Verarbeitungvon eingehenden Geldern dynamisch ausgewählt, was Engpässe beimZahlungsempfang vermeidet. Dabei werden richtige und effizienteAuszahlungsnetze/-partner ausgewählt, die letztlich denClearing-Vorgang übernehmen.Lianlian Pay begrüßt den wachsenden internationalen ZahlungsmarktLianlian Pay konnte seit seiner Akkreditierung im Jahre 2011 über150 Millionen registrierte Nutzer gewinnen. Das Unternehmen ist inder Lage, Debit- und Kreditkartenzahlungen an alle chinesischenBanken zu übertragen. Außerdem deckt das Unternehmen über ihredirekten Verbindungen zu den größten Banken 98 Prozent allerBankkonten ab.Als Sponsor für die Money 20/20 von 2016 und 2017 wird LianlianPay auch weiterhin als Sponsor für die Money 20/20 im Jahre 2018eintreten. Dadurch möchte das Unternehmen dem internationalen Marktermöglichen, die Gelegenheiten zu untersuchen und wahrzunehmen, dieder Wirtschaftsboom in China mit sich bringt, und gleichzeitig mehrWissen zum chinesischen Gesetz und Recht und zur Marktdisziplinvermitteln."Da der internationale Handel mit chinesischen Online-Händlern einenormes Marktpotenzial sowohl für inländische als auch ausländischePartner darstellt, setzt sich Lianlian Pay dafür ein,Geldtransaktionen mit China einfach, kostengünstig, schnell undsicher zu gestalten", so Arthur.Über Lianlian PayLianlian Yintong Electronic Payment Co., Ltd (Lianlian Pay) wurde2003 gegründet und hat sich zu einem der größtenZahlungsdienstleister außerhalb des Bankensektors in Chinaentwickelt. Mit der internationalen Zahlungslösung unterstützt derDrittanbieter nun Zahlungen aus 19 Währungen und bietet eine direkteVerbindung und umfassenden Service von allen größeren chinesischenBanken. Das Unternehmen bietet u. a. folgende Dienste an:internationales Clearing & Settlement, Devisenhandel undWährungsumtausch, lokale Einreichung von Zulassungsanträgen &Erklärungen, Auszahlungen in RMB und Online-Käufe mit RMB.Pressekontakt:http://www.lianlianpay.com/internationalOriginal-Content von: Lianlian Pay, übermittelt durch news aktuell