LianLian Pay sitzt mit am Runden Tisch bei Gesprächen der UNCTAD

Diskussionen über Innovationen und Entwicklung desgrenzüberschreitenden Online-HandelsGenf (ots/PRNewswire) - Am 3. April fand im Palais des Nations inGenf in der Schweiz ein Gesprächsgipfel der Industrie zuHandelserleichterungen für die Entwicklung des Online-Handels statt.Mitorganisatoren waren die China Electronics Chamber of Commerce(CECC) und das International Trade Center (ITC). Der Gipfel, der imRahmen der E-Commerce Week der Konferenz der Vereinten Nationen fürHandel und Entwicklung (UNCTAD) veranstaltete wurde, konnte beichinesischen und ausländische Führungspersönlichkeiten aus derIndustrie, Wissenschaftlern, Experten sowie Vertretern vonUnternehmen und Medienorganisationen große Aufmerksamkeit auf sichziehen. Jaime Oviedo, der CEO von LianLian Pay UK, war zu denGesprächen am Runden Tisch eingeladen und diskutierten mit anderenTeilnehmern, welchen Beitrag die Vereinbarung zuHandelserleichterungen zur Entwicklung des Online-Handels leistet.Zudem ging es um das Modell der internationalen Zusammenarbeit imBereich des grenzüberschreitenden Online-Handels sowie die Chancenfür die Entwicklung des Handels und für den Transformationsprozess,die sich dank der durch die Gemeinschaft des grenzüberschreitendenOnline-Handels in Hangzhou in der Praxis erreichten Ergebnisseeröffnet haben.Auf dem Gipfeltreffen konzentrierten sich die geladenen Gästeinsbesondere auf die "Chancen für die Entwicklung des Handels und fürden Transformationsprozess, die sich dank der durch die Gemeinschaftdes grenzüberschreitenden Online-Handels in Hangzhou in der Praxiserreichten Ergebnisse eröffnet haben". So tauschten sich dieTeilnehmer über ihre eigenen Forschungen und Erfahrungen im Hinblickauf Richtlinien und Modelle, technische Innovationen undumweltgerechten Ausbau aus.Der CEO von LianLian UK, Jaime Oviedo, sagte, dass der globaleHandel im Rahmen der Weiterentwicklung des Online-Handels ebenfallsimmer mehr online abgewickelt werde, wobei sich mehr und mehrtraditionell ausgerichtete Unternehmen dem Online-Handel zuwendenwürden. Zukünftig würden neben den Online-Produkten in denunterschiedlichen Ländern auch immer mehr E-Commerce-Dienste über dasInternet angeboten werden.LianLian, das das Ziel verfolgt, Dienstleistungen fürgrenzüberschreitende E-Commerce-Unternehmen auf noch mehr Ebenenanzubieten, hat am 9. Januar dieses Jahres die weltweit ersteOnline-Handelsplattform für den grenzüberschreitenden Online-Handel -LianLian Link - gestartet. Die Plattform bindet Anbieter von Dienstenaus ganz unterschiedlichen Bereichen ein, wie etwa Logistik,Auswahldienste, Marketing, Bezahldienste und geistiges Eigentum. Daserlaubt es Händlern im grenzüberschreitenden Online-Handel, beimEinkauf von Dienstleistungen über ganz unterschiedliche Lieferkettenhinweg Kosten zu reduzieren und die Effizienz zu steigern.Jaime Oviedo erläuterte weiter, dass LianLian Link mit zweiwichtigen Innovationen aufwarten kann: Es hilft dabei, herkömmlichegrenzüberschreitende E-Commerce-Dienstleistungen und Transaktionenonline abzuwickeln, und sie macht Informationen transparent. Vorallem mit der zweiten Neuerung kann die Plattform deutlich zeigen,wie Anbieter von Diensten hierüber effizientere und allgemeinanerkannte Dienstleistungen bereitstellen.Mithilfe von geschäftlichen Innovationen konnte LianLian Pay inden vergangenen Jahren, auch dank der Unterstützung durch dieVorgaben für die chinesische (gemeint ist hier Hangzhou) umfassendePilot-Zone für grenzüberschreitenden Online-Handel und dieGenehmigungen durch die Aufsichtsbehörden, Dienstleistungen für mehrals 390.000 Händler im grenzüberschreitenden Online-Handel anbieten.Im grenzüberschreitenden Handel konnte so ein Volumen im Umfang vonüber 93 Milliarden Yuan (rund 13,8 Milliarden US-Dollar) erzieltwerden.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/848074/LianLian_Pay.jpgPressekontakt:Chan Liu+86-571-56072600Original-Content von: Lianlian Pay, übermittelt durch news aktuell