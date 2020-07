München (ots) - Der erfolgreiche junge Londoner Galerist Jack steht vor dem Ende seiner Ehe. Damit nicht genug: Seine Frau will auch noch die gemeinsame Galerie verkaufen. Um dies zu verhindern, will Jack das ehemalige Familiendomizil in der Toskana zu Geld machen. Dazu braucht es das Einverständnis seines Vaters Robert (Liam Neeson). Seit dem Tod von Jacks Mutter haben sich Robert, Bohemian und Künstler, der kaum noch malt, dafür aber ständig wechselnde Frauenbekanntschaften vorweisen kann, und Jack entfremdet.Sie machen sich gemeinsam auf die Reise nach Italien, um die seit Jahren leerstehende Villa möglichst schnell zu verkaufen. Was sie dort jedoch vorfinden, ist ganz und gar nicht, was sie erwartet haben. Das Haus ist in einem desolaten Zustand und eine eigenwillige lokale Handwerkertruppe soll es wieder auf Vordermann bringen. Jack erinnert das Haus vor allem daran, wie wenig er noch von der glücklichen Zeit mit seiner Mutter weiß. Doch dann begegnet er der jungen Köchin Natalia (Valeria Bilello), die zuerst mit köstlichem Essen aus ihrer Trattoria sein leibliches und bald auch schon sein seelisches Wohl ins Lot bringt. Während die Villa langsam wieder in altem Glanz erstrahlt, nähern sich auch Vater und Sohn an. Und dann hält das Leben noch einige Überraschungen für die Beiden bereit...Der Feelgood-Film dieses Sommers! MADE IN ITALY ist eine herzerwärmende Komödie, angesiedelt inmitten der sanften Hügel der sonnendurchfluteten Toskana. Eine Familiengeschichte voller Esprit und Humor. In den Hauptrollen zu sehen: der Oscar©-nominierte Liam Neeson ("Tatsächlich... Liebe", Schindlers Liste") an der Seite seines Sohnes Micheál Richardson ("Hard Powder"). In weiteren Rollen: Lindsay Duncan ("Birdman", "Alice im Wunderland") und Valeria Bilello ("Sense8", "Curon"). Der als Schauspieler bekannte James D'Arcy ("Dunkirk", "Cloud Atlas") gibt mit MADE IN ITALY sein Regiedebüt.Pressekontakt:Klassische PR:das pressebüroSandra Thomsen und Claudia PantkeTel: 040 514 01 168E-Mail: presse@daspressebuero.comOnline-PR:S&LDana HölzlTel: 089 23 68 49 98E-Mail: dhoelzl@medianetworx.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/136327/4659536OTS: LEONINEOriginal-Content von: LEONINE, übermittelt durch news aktuell