Liam Doyle wird neuer Chief Operating Officer bei a&o Hostels - BILD

Der 41-jährige Ire Ian Doyle wird als neuer COO füreinheitliche operative Standards in allen a&o Hostels sorgen.Wien/Berlin (ots) - Als Chief Operating Officer wird Ian Doyle alsSchnittstelle zwischen der Zentrale in Berlin und den derzeit 33 [a&oHostels] (https://www.aohostels.com/at/) fungieren. Doch nicht nurdie aktuellen, sondern auch die neuen Standorte fallen in seinenZuständigkeitsbereich: Die Voreröffnungsphase jedes Hauses wird vomCOO betreut. a&o wächst derzeit um durchschnittlich zweiHostel-Eröffnungen pro Jahr.Oliver Winter, CEO von a&o, zur Ernennung von Liam Doyle: "Wirhaben mit Liam einen international bestens vernetzen Experten fürBudgetreisen für uns gewinnen können. Seine langjährigeBranchenerfahrung und seine Freude an der Zusammenarbeit mitmulti-nationalen Teams machen ihn genau zum richtigen Mann für a&o inHinblick auf unsere großen Expansionspläne.""Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit a&o, einer so starkexpandierenden Marke." meint Liam Doyle dazu. "Wir haben großartigeTeams. Gemeinsam werden wir daran arbeiten, Produkt und Serviceweiterhin zu verbessern und die Kosten zu senken. Dadurch wollen wirnoch mehr Gästen das Reisen ermöglichen - unserem Motto folgend:"everyone can travel".Im Oktober dieses Jahres eröffnet mit dem [a&o Frankfurt Ostend](https://www.aohostels.com/at/frankfurt/) ein zweites Hostel in derFinanz- und Bankenmetropole am Main, und damit das 34. Hostel vona&o. Im Frühjahr 2019 folgt das erste polnische Hostel in PolensHauptstadt Warschau.Rückfragehinweis:Susann Ehmke | Head of Marketing+49 3080947 - 5063 | Susann.Ehmke@aohostels.comOriginal-Content von: a&o HOTELS and HOSTELS, übermittelt durch news aktuell