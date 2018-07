Li Zhenguo: Photovoltaik wird in den meisten Teilen der Welt die kostengünstigste Stromquelle sein

Berlin (ots/PRNewswire) - Li Zhenguo, President von LONGi GreenEnergy Technology Co., Ltd. (LONGi), einem führenden chinesischenUnternehmen der Photovoltaikbranche, hielt am 09. Juli auf dem 9.Chinesisch-Deutschen Forum für Wirtschaftliche und TechnologischeZusammenarbeit in Berlin, Deutschland, eine programmatische Rede fürdas Themenforum "Energieumwandlung und Energieeinsparung". Dabeierklärte er, dass sich die Solar-Photovoltaik über die nächsten dreiJahre in den meisten Teilen der Welt zur kostengünstigstenStromquelle entwickeln wird.Da Photovoltaik und Energiespeicherung Li Zhenguo zufolge diekostengünstigste Stromquelle darstellen, wird das Ideal "Solar fürSolar" in Zukunft umsetzbar sein. Bis 2050 wird sich die Photovoltaikzu einer Branche entwickeln, die jährlich tausende Gigawatt (GW) anStrom erzeugt.LONGi ist der weltweit größte Hersteller vonSolar-Photovoltaik-Produkten aus monokristallinem Silizium. Seitseiner Gründung hat sich das Unternehmen fortwährend aufEin-Kristall-Technologie konzentriert - auf Wafer ausmonokristallinem Silizium, auf Ein-Kristall-Zellen und -Module, aufverteilte sowie auf ebenerdige Photovoltaikanlagen. Im"Triathlon"-Ranking von Photon belegte LONGI den ersten Rang imSegment "finanzielle Gesundheit" und erzielte einen der besten Wertefür finanzielle Stabilität.LONGi verfügt über ein mehr als 450 Personen starkes Team fürForschung und Entwicklung (F&E) und hat sich über 260 nationalePatente gesichert. Seit seiner Börsennotierung 2012 hat dasUnternehmen insgesamt 385 Millionen USD in Forschung und Entwicklunginvestiert und belegt damit in der weltweiten Photovoltaikbranche denersten Rang. Als weltweit größter Anbieter von monokristallinenWafern und Komponenten verzeichnete LONGi 2017 einen Betriebsertragvon 2,556 Milliarden USD, einen Nettogewinn von 557 Millionen USD undein Gesamtvermögen von 5,14 Milliarden USD.Weitere Informationen erhalten Sie unterhttp://www.longi-solar.com.Bildanhang-Links:http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=315658Pressekontakt:Herr LiTel.: +86-10-63074558Original-Content von: LONGi Green Energy Technology Co., Ltd. (LONGi), übermittelt durch news aktuell