Li: USA und China sollten sich um gesunde Beziehungen bemühen

PEKING (dpa-AFX) - Vor dem Hintergrund der anhaltenden Spannungen hat Chinas Regierungschef Li Keqiang versöhnliche Töne gegenüber den USA angeschlagen.



Beide Staaten sollten sich um eine nachhaltige und gesunde Entwicklung ihrer Beziehungen bemühen, sagte Li Keqiang am Donnerstag zum Abschluss der Jahrestagung des chinesischen Volkskongresses vor Journalisten. China und die Vereinigten Staaten hätten weitreichende gemeinsame Interessen, so der Premierminister weiter. Man könne in vielen Bereichen zusammenarbeiten. Das größte Entwicklungsland der Welt und das größte Industrieland der Welt würden von Zusammenarbeit profitieren, jedoch durch Konfrontation verlieren./jpt/DP/eas