Li Ning: War das schon alles?

Li Ning, ein Unternehmen aus dem Markt "Bekleidung Accessoires & Luxusgüter", notiert aktuell (Stand 16:16 Uhr) mit 18.99 HKD mehr oder weniger gleich (+0.07 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Hong Kong.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Li Ning einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Li Ning jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Li Ning ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Textilien Bekleidung und Luxusgüter) aus unserer Sicht überbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 32,79 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 43 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 22,92 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Sell"-Empfehlung.

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An zwei Tagen und damit über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer in die positive Richtung. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Li Ning. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

3. Dividende: Derzeit schüttet Li Ning niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Textilien Bekleidung und Luxusgüter. Der Unterschied beträgt 23,7 Prozentpunkte (0,53 % gegenüber 24,23 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".