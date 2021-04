Li Auto: CEO lobt Nio!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Der CEO des chinesischen Elektrofahrzeugherstellers Li Auto Inc. (NASDAQ:LI), Li Xiang, hat die ET7-Limousine des Konkurrenten Nio Inc. (NYSE:NIO) gelobt und bemerkt, dass sie zu den zwei besten Elektroautos auf der diesjährigen Autoshow in Shanghai gehörte, berichtete cnEVpost am Sonntag.

Was geschah

Li sagte auf Weibo, dass das Design des Nio ET7 anspruchsvoll und selbstbewusst ist, während der Zeekr 001 von Geely Automobile



