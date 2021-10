Li Auto-Aktie: Verzeichnet im September einen Anstieg!

Überblick Der chinesische Elektrofahrzeughersteller(NASDAQ:LI) lieferte im September 2021 7.094 Li ONEs aus, ein Plus von 102,5 % im Jahresvergleich. Die Auslieferungen des Unternehmens für das dritte Quartal 2021 stiegen um 190% gegenüber dem Vorjahr auf 25.116 Fahrzeuge. Die Auslieferungen im September fielen um 24,8% im Vergleich zum August 2021. “Die Auslieferungen von Li ONEs im September haben sich im Vergleich zum Vormonat ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!