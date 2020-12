Li Auto Aktie: Erfolgreicher November!

Li Auto Inc (NASDAQ:LI) gab an, im November 4.646 Elektrofahrzeuge ausgeliefert zu haben, was einem Zuwachs von fast 26% gegenüber Oktober und 32,6% gegenüber den Auslieferungen im September entspricht.

Was geschah

Das chinesische Elektrofahrzeug-Startup hatte im Oktober 3.692 Einheiten seines einzigen EV-Modells, des Li One, und im September 3.504 Einheiten ausgeliefert. Das in Beijing ansässige Unternehmen gab an, dass es 5.000 Einheiten des Li



