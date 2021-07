Li Auto Aktie: Einen Rekord nach dem Anderen!

Der chinesische Elektrofahrzeughersteller Li Auto Inc. (NASDAQ:LI) meldete am Donnerstag einen sprunghaften Anstieg der Quartalsauslieferungen, der durch die starke Nachfrage nach seinem sechssitzigen, großen Premium-Elektro-SUV Li One, seinem einzigen derzeit zum Verkauf stehenden Fahrzeug, unterstützt wurde.

Das ist ein Rekord!

Die vierteljährlichen Auslieferungen von Li Auto stiegen um 166,1% auf 17.575 Fahrzeuge im Vergleich zum Vorjahr – ein neuer monatlicher Rekord. Die Auslieferungen stiegen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



