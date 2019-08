LfA fördert Innovation 4.0 in Kooperation mit der KfW / Bündelung der Innovations- und Digitalisierungsförderung im Innovationskredit 4.0 / Zusätzliche Förderwirkung durch Tilgungszuschuss

München (ots) - Die LfA Förderbank Bayern richtet ihreInnovations- und Digitalisierungsförderung neu aus. Mit demInnovationskredit 4.0 unterstützt die LfA Start-ups, kleine undmittlere Unternehmen sowie Freiberufler ab sofort mit einem breitangelegten, schlanken Produkt.Mit dem neuen Förderprogramm werden Digitalisierungs- undInnovationsvorhaben der Betriebe finanziert. Bei innovativenUnternehmen wird darüber hinaus deren gesamter Finanzierungsbedarfgefördert. Neben attraktiven Zinssätzen bietet der Innovationskredit4.0 einen Tilgungszuschuss von 1 Prozent des Darlehensbetrags. Dermaximale Kreditbetrag beträgt 7,5 Millionen Euro. Die Vorhaben könnenbis zu 100 Prozent finanziert werden. Bei nicht ausreichendenSicherheiten kann die LfA durch Haftungsfreistellungen denKreditzugang erleichtern. Darlehenslaufzeit und Zinsfestschreibungkönnen bis zu 10 Jahren gewählt werden.Der Innovationskredit 4.0 wird zinsgünstig aus demERP-Digitalisierungs- und Innovationskredit der KfW Bankengrupperefinanziert. LfA Förderbank Bayern und KfW Bankengruppe haben dazueinen neuen Globaldarlehensvertrag über 120 Millionen Euroabgeschlossen. Die Finanzierung der haftungsfreigestellten Kreditewird zudem von der InnovFin KMU-Kredit-Garantiefazilität des Horizon2020-Programms der Europäischen Union (Rahmenprogramm für Forschungund Innovation) und dem unter der Investitionsoffensive für Europaerrichteten Europäischen Fonds für strategische Investitionen("EFSI") unterstützt."Bayerns Zukunft ist innovativ und digital. Wichtig ist dabei,dass unsere mittelständischen Betriebe die Chancen derDigitalisierung zur Verbesserung ihrer Produkte, Prozesse undDienstleistungen nutzen. Mit dem weiter verbesserten Förderangebotder LfA können sich Mittelstand, Freiberufler und Gründer fit machenfür das digitale Zeitalter. Innovationen stärken dieZukunftsfähigkeit des Standorts Bayern, sichern Wachstum und tragenzur Erhaltung der Spitzenposition Bayerns im internationalenWettbewerb bei", so Bayerns Wirtschaftsminister undLfA-Verwaltungsratsvorsitzender Hubert Aiwanger.Dr. Otto Beierl, Vorstandsvorsitzender der LfA, ergänzt: "Der neueInnovationskredit 4.0 zielt darauf ab, innovative Vorhabenanzustoßen, die Digitalisierung der Betriebe zu beschleunigen undinnovativen Unternehmen die Finanzierung zu erleichtern. Mit ihmhaben wir unser Förderangebot in Kooperation mit der KfW weiteroptimiert und grundlegend verschlankt. Dabei verbinden wirbayerische, europäische und Förderinstrumente des Bundes in einemProdukt. So helfen wir Mittelständlern, Gründern und Freiberuflerndabei ihre Geschäftsmodelle zu modernisieren - das schafftKostenvorteile und stärkt die Wettbewerbsfähigkeit.""Für die KfW ist die Förderung von Investitionen des Mittelstandesin Digitalisierung und Innovation ein Schwerpunktthema. DieZusammenarbeit mit den Landesförderinstituten ist hierbei einwichtiges Element. Der neue Globaldarlehensvertrag beimInnovationskredit 4.0 setzt die sehr erfolgreicheRefinanzierungskooperation mit unserem Partner LfA Förderbank Bayernfort", sagt Dr. Ingrid Hengster, Vorstandsmitglied der KfW.Die LfA ist seit 1951 die staatliche Spezialbank zur Förderung desMittelstands in Bayern. Die Förderkredite werden grundsätzlich beiden Hausbanken der Unternehmen beantragt und über diese ausgereicht.Um den Wirtschaftsstandort Bayern zu stärken, unterstützt die LfAauch Infrastrukturvorhaben.Informationen zu den Finanzierungsmöglichkeiten bietet dieLfA-Förderberatung: Telefon 0800 / 21 24 24 0 (kostenfrei),www.lfa.dePressekontakt:Markus WöhnlPressesprecherTel. 089 / 21 24 - 22 26E-Mail: markus.woehnl@lfa.deOriginal-Content von: LfA Förderbank Bayern, übermittelt durch news aktuell