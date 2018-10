LfA-Herbstbilanz: Fördernachfrage auf hohem Niveau / Bayerische Wirtschaft mit zwei Milliarden Euro gefördert / 3.600 Unternehmen und Kommunen unterstützt

München (ots) - Die LfA Förderbank Bayern hat die bayerischeWirtschaft in den ersten neun Monaten 2018 mit Darlehen in Höhe vonrund 2,0 Milliarden Euro unterstützt (Vorjahreszeitraum: rund 1,5Milliarden Euro). Bei den programmgebundenen Förderkrediten stieg dasZusagevolumen um mehr als 20 Prozent auf rund 1,5 Milliarden Euro.Mit diesem Angebot konnten über 3.600 bayerische Unternehmen undKommunen gefördert werden. Weiterhin stark gefragt war die Förderungfür Gründer und Unternehmensnachfolger mit Zusagen von rund 350Millionen Euro (Vorjahreszeitraum rund 277 Millionen Euro). Zudeminvestierte der Mittelstand weiter in Umwelt- und Energiemaßnahmen(rund 225 Millionen Euro; Vorjahreszeitraum rund 80 Millionen Euro).Bei den Konsortial- und Globaldarlehen stieg die Nachfrage auf knappüber 500 Millionen Euro."Bayerns Wirtschaft ist stark. Und damit das so bleibt, sindZukunftsinvestitionen des bayerischen Mittelstands notwendig. Diehohe Nachfrage nach den Förderangeboten der LfA ist daher sehrerfreulich. Die Unternehmen konnten allein mit den Programmkreditender bayerischen Förderbank bereits in diesem Jahr Investitionen vonrund 2,2 Milliarden Euro finanzieren. Das sichert rund 120.000Arbeitsplätze und schafft über 4.700 neue Stellen am Standort", soBayerns Wirtschaftsminister Franz Josef Pschierer.Dr. Otto Beierl, Vorstandsvorsitzender der LfA, erläutert: "DasFörderjahr 2018 verläuft weiter erfolgreich. Neben Energiemaßnahmenan gewerblichen Gebäuden stellen wir eine wachsende Nachfrage beiInvestitionen in energieeffiziente Maschinen und Produktionsprozessefest. Mit unseren dieses und letztes Jahr eingeführtenTilgungszuschüssen in der Energieeffizienzförderung von bis zu 18,5Prozent haben wir hier deutliche Anreize für Investitionen desMittelstands gesetzt."Die LfA ist seit 1951 die staatliche Spezialbank zur Förderung desMittelstands in Bayern. Die Förderkredite werden grundsätzlich beiden Hausbanken der Unternehmen beantragt und über diese ausgereicht.Um den Wirtschaftsstandort Bayern zu stärken, unterstützt die LfAauch Infrastrukturvorhaben.Informationen zu den Finanzierungsmöglichkeiten bietet dieLfA-Förderberatung: Telefon 0800 / 21 24 24 0 (kostenfrei),www.lfa.dePressekontakt:Anita DehnePressesprecherinTel. 089 / 21 24 - 22 26Fax: 089 / 2124 - 17 22 26E-Mail: anita.dehne@lfa.deOriginal-Content von: LfA Förderbank Bayern, übermittelt durch news aktuell