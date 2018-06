Lexus RX L: Platz für sieben

mid Luzern – Kantig, wuchtig, eher aggressiv als verbindlich: So zeigt sich der Lexus RX in vierter Generation seit 2015. Jetzt schicken die Japaner noch eine Langversion hinterher, die den Transport von bis zu sieben Personen möglich macht. Logischer Name: „RX L“. Der Motor-Informations-Dienst (mid) hat das ab 67.000 Euro angebotene SUV-Flaggschiff schon ausprobiert.

Um elf Zentimeter ist der RX für die ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Global Press.