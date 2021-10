LexisNexis führt einen neuen Rahmen zur Messung nachhaltiger Innovationen ein, der es Organisationen weltweit ermöglicht, den Beitrag von Innovationen zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen objektiv zu verfolgen und darüber zu be

New York (ots/PRNewswire) -Die erste Anpassung von Patentdaten an die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen revolutioniert die Analyse nachhaltiger Innovationen.LexisNexis® Legal & Professional freut sich, die Einführung einer innovativen Erweiterung seiner führenden Analyselösung für geistiges Eigentum, LexisNexis® PatentSight®, bekannt zu geben, die auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Innovationen identifizierbar, auffindbar und verfolgbar macht, indem sie das globale Patentsystem den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung (UN SDGs) zuordnet. Dieses neue, objektive Maß gibt Organisationen weltweit einen unvergleichlichen Einblick in die globale Innovationslandschaft und zeigt gleichzeitig Möglichkeiten für nachhaltige Technologien auf.Da Unternehmen zunehmend unter Druck geraten, Nachhaltigkeitsaspekte bei strategischen, finanziellen und operativen Entscheidungen zu berücksichtigen, entwickelt sich die Nachhaltigkeit zu einem neuen wichtigen Wertindikator. Mit PatentSight® können globale Patentdaten genutzt werden, um eine wichtige neue Quelle für die objektive Messung und Verfolgung des Beitrags von Innovationen zur globalen Nachhaltigkeit bereitzustellen.Durch die Zuordnung von Fortschritten in Wissenschaft und Technologie, die sich in patentierbaren Innovationen ausdrücken, zu den SDGs der Vereinten Nationen (die als eigenständige Bereiche von grundlegender Bedeutung für den globalen Wohlstand identifiziert wurden und weitgehend mit der ESG-Agenda übereinstimmen), bietet die PatentSight-Analyseplattform einen beispiellosen Einblick in nachhaltige Innovationen auf globaler Basis, der es den Nutzern ermöglicht, die Innovationsstärke in verschiedenen Bereichen der Nachhaltigkeit zu analysieren. Dieses einzigartige Angebot ermöglicht es Patentexperten und Nichtpatentexperten gleichermaßen, leicht auf ihr Interessengebiet zuzugreifen und wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen, die zu einer besseren Entscheidungsfindung und Berichterstattung über Nachhaltigkeitsthemen führen, sei es zur Information von Forschung und Entwicklung (F&E), zur Unterstützung von Investitionsstrategien, zur Ermöglichung einer effektiven Bewertung oder zur Unterstützung der Unternehmenskommunikation zur Aufklärung von Mitarbeitern, Verbrauchern und Aktionären.Als aktiver Mitwirkender im Lenkungsausschuss für Rechtsstaatlichkeit der Vereinten Nationen hat LexisNexis dazu beigetragen, die SDGs der Vereinten Nationen auf den Weg zu bringen. LexisNexis Intellectual Property Solutions ist der erste Anbieter von Software, Daten und Beratungslösungen für geistiges Eigentum, der die wachsende Nachfrage von Unternehmen, Investoren, Universitäten, Anwaltskanzleien, Nichtregierungsorganisationen und Aufsichtsbehörden nach einem unvoreingenommenen Maßstab für Nachhaltigkeit erfüllt.Andrew Matuch, Präsident von LexisNexis Intellectual Property Solutions, kommentierte die Markteinführung mit den Worten:"Die Entwicklung nachhaltiger Technologien ist äußerst dynamisch und wettbewerbsorientiert; durch die Erschließung von Patentdaten als reichhaltige neue Referenzquelle bietet LexisNexis der Innovationsgemeinschaft beispiellose Einblicke in nachhaltige Innovationen auf globaler Basis.""Wir bei LexisNexis zeichnen uns durch unseren bahnbrechenden Ansatz aus, und ich bin stolz darauf, dass wir die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen weiter vorantreiben, indem wir Klarheit in die Innovation bringen und zu dringenden Maßnahmen anregen, um die Herausforderungen unseres Planeten zu bewältigen."Im Rahmen des Engagements von LexisNexis für nachhaltige Entwicklung wird die SDG-Analysefunktion den Nutzern von LexisNexis® PatentSight® Enterprise ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung gestellt. Für weitere Informationen besuchen Sie lexisnexisip.com/SDG (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3318942-1&h=574229771&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3318942-1%26h%3D3400725919%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.lexisnexisip.com%252Fsustainable-development-goals%253Futm_campaign%253DIP%2525E2%252580%252593PS%2525E2%252580%252593MS%2525E2%252580%252593ML%2525E2%252580%252593Global%2525E2%252580%252593SDG%252520Launch%2525E2%252580%25258B%2526utm_source%253DPR%252520Newswire%252520Press%252520Release%2526utm_medium%253DEN%252520SDG%252520page%252520link%26a%3Dlexisnexisip.com%252FSDG&a=lexisnexisip.com%2FSDG).Informationen zu LexisNexis Legal & ProfessionalLexisNexis Legal & Professional ist ein weltweit führender Anbieter von rechtlichen, regulatorischen und geschäftlichen Informationen und Analysen, die den Kunden helfen, ihre Produktivität zu steigern, die Entscheidungsfindung und die Ergebnisse zu verbessern und die Rechtsstaatlichkeit weltweit zu fördern. Als digitaler Pionier war das Unternehmen das erste, das mit seinen Diensten Lexis® und Nexis® juristische und wirtschaftliche Informationen online stellte. LexisNexis Legal & Professional, das mit 10.400 Mitarbeitern weltweit Kunden in mehr als 160 Ländern betreut, ist Teil von RELX, einem globalen Anbieter von informationsbasierten Analyse- und Entscheidungswerkzeugen für Fach- und Geschäftskunden.Informationen zu LexisNexis Intellectual Property SolutionsLexisNexis Intellectual Property Solutions verschafft Unternehmen weltweit Klarheit in Sachen Innovation. Wir ermöglichen es Innovatoren, mehr zu erreichen, indem wir ihnen helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen, produktiver zu sein, Vorschriften einzuhalten und letztendlich einen Wettbewerbsvorteil für ihr Unternehmen zu erzielen. 