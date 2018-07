LexisNexis Risk Solutions investiert in den Aufbau eines dedizierten und globalen Connected Car-Teams, das es den Automobilherstellern ermöglicht, Dienstleistungen der nächsten Generation zu erbringen

35-köpfiges Spezialistenteam soll in den nächsten fünf Jahren auf100 Mitarbeiter anwachsen, um Automobilherstellern die Möglichkeit zugeben, ihren Kunden Services im Bereich Mobilität und vernetztesFahrzeug bereitzustellenAtlanta (ots/PRNewswire) - LexisNexis Risk Solutions(https://risk.lexisnexis.com/), ein führender Anbieter von Daten,Analytik und Technologie für die Versicherungswirtschaft, hat eineInvestition von mehreren Millionen Dollar in den Aufbau eines neuenglobalen Connected Car-Teams getätigt. LexisNexis Risk Solutions istTeil der RELX Group, ein FTSE 100-Unternehmen, das im ForbesMagazine-Ranking zu den innovativsten Unternehmen der Welt für 2018zählt.LexisNexis Risk Solutions hat ein mehr als 35 Experten umfassendesTeam aufgebaut, das Automobilhersteller und Versicherer dabeiunterstützen will, Daten und Analysen auszutauschen, um die nächsteGeneration von Dienstleistungen und Erkenntnissen im BereichMobilität und vernetztes Fahrzeug bereitzustellen und dieKundenzufriedenheit für beide Branchen zu verbessern. Es ist geplant,das LexisNexis Risk Solutions Connected Car (http://blogs.lexisnexis.com/insurance-insights/2018/02/meet-our-people-the-lexisnexis-automotive-sector-experts/)-Team in den kommenden fünf Jahren auf 100dedizierte Spezialisten aufzustocken.LexisNexis Risk Solutions arbeitet bereits mit 95 der 100führenden Privatkundenversicherer in den USA sowie mit mehr als 90%des britischen Kfz-Versicherungsmarktes und Versicherungsträgern inganz Brasilien, Indien, China und Spanien zusammen. Das Team greiftauf die langjährige Expertise des Unternehmens bei der Bereitstellungvon datengestützten Erkenntnissen aus der gesamtenVerbraucher-Wertekette für Marketing, Underwriting undRisikobewertung, Compliance und Kollisionsentscheidungen zurück, undsetzt sich aus Experten für Datenwissenschaft, Technologie undProdukt- und Marktstrategien zusammen, die gemeinsam über mehr als125 Jahre Erfahrung in den Bereichen Automotive, Telematik undTechnik verfügen.Unter der Leitung von Adam Hudson, Senior Director of ProductManagement for U.S. Connected Car, und Rutger van der Wall, VicePresident of Global Products, wird das Team dazu beitragen, dasEngagement des Unternehmens für die Entwicklung von Lösungen zubeschleunigen, die eine Brücke zwischen der Versicherungsbranche(http://blogs.lexisnexis.com/insurance-insights/us/) und derKfz-Fertigungsindustrie (http://insights.lexisnexis.com/automotive/)schlagen."Wir haben das Connected Car-Team etabliert, um Innovation undschnelle Umsetzung zu ermöglichen, und um auf das zunehmend starkegemeinsame Interesse von Autoherstellern und Versicherungsträgern zureagieren, die Verbraucher über Informationen für Fahrverhalten,Kollisionserkennung und andere durch diese Vernetzung ermöglichteProgramme anzusprechen und einzubinden", erklärt Adam Hudson."Sowohl Automobilhersteller als auch Kfz-Versicherer möchten mehrüber ihre Kunden erfahren, um sie durch alle Fahrzeughalter-Phaseninklusive der wechselnden Lebensumstände, die dieKonsumentenbedürfnisse verändern, besser bedienen zu können. Aktuellnutzen 85% aller Autoversicherer in der USA eine LexisNexis-Lösungzur Datenvorbefüllung, die auf Benutzerfreundlichkeit für denVerbraucher, verbesserte Genauigkeit und eine bessere Kundenerfahrungan allen Berührungspunkten ausgerichtet ist".Das Connected Car-Team arbeitet an der Bereitstellung vonDienstleistungen der nächsten Generation, die, mit dem wachsendenVolumen an Fahrzeugen, die mittlerweile mit dem Internet verbundensind, On Board -Telematikdaten nutzen."Die Investition in das neue Connected Car-Team signalisiert einentransformativen Ansatz und eine Fokussierung auf diesen Markt, undwir glauben, dass uns dieser Ansatz am besten positioniert, um inzwei leistungsstarken Branchen Mehrwert zu liefern. Gleichzeitigversorgt dies die gemeinsame Kundenbasis, nämlich den Verbraucher,mit innovativen und wegweisenden Daten und Analyseprodukten, die dieMarktführerschaft begründen werden".LexisNexis Risk Solutions hat bereits enge Partnerschaften mitAutomobilherstellern in den USA, Europa und China aufgebaut, um neuetelematikgestützte Produkte und Services einschließlichnutzungsbedingte Versicherung punktgenau am Point-of-Salebereitstellen zu können.Informationen zu LexisNexis Risk SolutionsLexisNexis Risk Solutions nutzt die Leistungsfähigkeit von Datenund fortschrittlichen Analysen, um Einblicke zu gewinnen, dieUnternehmen und staatliche Stellen bei Risikominimierung undfundierter Entscheidungsfindung unterstützen und Menschen weltweitzugute kommen. LexisNexis Risk Solutions bietet Daten- undTechnologielösungen für eine Vielzahl von Branchen wieVersicherungen, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen und Behördenan. Das im Großraum Atlanta, Georgia, ansässige Unternehmen unterhältNiederlassungen weltweit und ist Teil der RELX Group (LSE: REL/NYSE:RELX), einem weltweit führenden Anbieter von Informationslösungen fürFach- und Geschäftskunden aus unterschiedlichsten Industriezweigen.RELX ist ein FTSE 100-Unternehmen mit Sitz in London. WeitereInformationen finden Sie unter www.risk.lexisnexis.com und unterwww.relx.com.Pressekontakt:Regina HaasLexisNexis Risk Solutions+1.678.896.1463Regina.haas@lexisnexisrisk.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/491370/LexisNexis_Risk_Solutions_Logo.jpgOriginal-Content von: LexisNexis Risk Solutions, übermittelt durch news aktuell