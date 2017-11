LexisNexis Risk Solutions bringt durch die Gründung des europäischen Telematikaustauschs und des ersten pan-europäischen Kfz-Versicherungsgremiums für vernetzte Fahrzeuge OEMs und Versicherer zusammen

München (ots/PRNewswire) - In einer Entwicklung, diezukunftsweisend für die Regelungen von Kfz-Versicherungen in Europasein wird, können Versicherungsanbieter und OEMs der Automobilbranchein der gesamten Region jetzt auf den LexisNexis® Telematikaustauschzugreifen. Dabei handelt es sich um eine zentrale Plattform mit Datenzu Fahrverhalten und vernetzten Fahrzeugen, die unabhängig von derDatenquelle einen einheitlichen Einblick über Risiken undFahrerbewertungen liefern.Im Rahmen dieser Einführung und zur Unterstützung desMarktwachstums schafft LexisNexis Risk Solutions(https://risk.lexisnexis.co.uk/insurance) auch ein pan-europäischesKfz-Versicherungsgremium, für das sechs der Top-Ten-Versichererweltweit bereits ihr Teilnahmeinteresse bestätigt haben. BeideEntwicklungen werden das Wachstum von Usage Based Insurance (UBI, aufdem Nutzerverhalten basierende Versicherungstarife) fürinternetfähige Fahrzeuge beschleunigen. Für den Kunden werden so einegrößere Auswahl, fairere Preise und höhere Datensicherheit undMobilität gewährleistet, indem die Automobil- undVersicherungsbranche die ersten Schritte unternehmen, UBI auf demMassenmarkt anzubieten.Durch die Einführung des LexisNexis Telematikaustauschs(https://risk.lexisnexis.co.uk/insurance/telematics) in Europa werdenneben den bewährten Daten von Nachrüstgeräten und Drittanbietern auchFahrdaten hinzugefügt, die direkt von den OEMs gesammelt werden. DieFahrdaten werden normiert und Attribute erstellt, um hohe Qualitätund angereicherte Bewertungsdaten zu liefern, die als Teil derUBI-Programme der Versicherer und OEMs einfließen. Versicherer undOEMs erhalten somit für die Angebotserstellung erstmaligkosteneffektiven Zugang zum gesamten Versicherungsmarkt, während sieweiterhin ihre persönlichen UBI-Programme nutzen können.Neben Partnerschaftsprogrammen können OEMs sich jetzt in denLexisNexis Telematikaustausch integrieren, um UBI, First Notice ofLoss (FNOL, Schadenerstmeldung), Rückrufprogramme und andereAnwendungsfälle für vernetzte Fahrzeuge sowohl für den Fahrer alsauch für das pan-europäische Kfz-Versicherungsgremium zu entwickeln.Paul Stacy, Direktor für Telematik und OEM bei LexisNexis RiskSolutions, kommentiert: "Es gab eine regelrechte Explosion beiGeräten und Technologien, um Fahr- und Fahrzeugdaten zu sammeln - undeine noch größere Explosion bei den Daten aus diesen Quellen. SowohlVersicherer als auch OEMs suchten nach einer Möglichkeit, die Datengemeinsam zu nutzen und einen einheitlichen Einblick in die Risikenunabhängig von der Methode zu erhalten, die zum Sammeln der Datenverwendet wurde: ein vernetztes Auto, eine Black Box oder ein12-V-Zubehörteil. UBI setzt sich immer mehr durch und dadurch wächstder Bedarf, Beurteilungen mit mehr Vertrauen und Konsistenzdurchzuführen. Die Entwicklung des LexisNexis Telematikaustauschswuchs aus dieser Anforderung als eine Erweiterung unsererBig-Data-Plattform, HPCC Systems, um eine Datennormierung undBig-Data-Management für Aftermarket-Verhaltensdaten und Fahrzeugdatenzu liefern.""Die Versicherer und der Automobilmarkt erhalten so dieTechnologieplattform, die Ressourcen und den Umfang an Daten, die siezur Entwicklung neuer Produkte für eine bessere Kundenbindungbenötigen. Kunden ermöglicht dies die Datenmobilität und Auswahlgemäß der neuen Datenschutz-Grundverordnung (GDPR) und dadurch mehrSelbstauswahl sowie Analysen der traditionellen Verlaufs- undEchtzeitfahrerdaten sowie eine Fahrerbeurteilung."Rutger Van Der Wall, Vizepräsident für globale Produkte undVersicherungen bei LexisNexis Risk Solutions, fügt hinzu: "Dasvernetzte Fahrzeug wird die Basis für Kfz-Versicherungsprodukte, dieKosten für alle OEMs zur Integration mit allen Versicherern istjedoch ein branchenweites Multi-Milliarden-Euro-Problem. Um einähnliches Ergebnis wie den LexisNexis Telematikaustausch zu erzielen,müssten über 40 Fahrzeugmarken von ca. 20 OEMs sich mit über 1.000europäischen Versicherern und Maklern verknüpfen - das sind ca.20.000 Verbindungen. Es ist einfach zu teuer für die Branche.""LexisNexis Risk Solutions hat sich seine Erfahrung im BereichKfz-Versicherungen, Kredit- und Finanzmärkte zunutze gemacht und indiesen Dienst investiert und diesen bereits vorentwickelt. Der Kundeist König - der Austausch löst das branchenweite Problem, Kundenhervorragende Produkte zum richtigen Preis zu bieten, ohne dieAuswahlmöglichkeiten einzuschränken."LexisNexis Risk SolutionsBei LexisNexis Risk Solutions glauben wir an die Macht der Datenund erweiterter Analysen für ein besseres Risikomanagement. Mit über40 Jahren Erfahrung sind wir der vertraute Anbieter von Datenanalysenfür Unternehmen, die fundierte Einblicke zur Risikoverwaltung und zurErgebnisverbesserung suchen und gleichzeitig den höchsten Standardfür Sicherheit und Datenschutz aufrecht erhalten. LexisNexis RiskSolutions hat seinen Hauptsitz in Atlanta, USA, bedient Kunden inüber 100 Ländern und ist Teil der RELX Group, einem globalen Anbietervon Informationen und Analysen für professionelle und Geschäftskundenin vielen Branchen. Wenden Sie sich für weitere Medieninformationen bitte an AlisonReeson, Parm Heer, Clare Watson oder Elsa Findlay bei HSL unter 02089779132 oder lnrs@harrisonsadler.comRocio Rivera, LexisNexis Risk Solutions+1 678 694 2338rocio.rivera@lexisnexisrisk.com