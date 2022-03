Der LexisNexis Risk Solutions Cybercrime Report zeigt, dass der Anteil der Transaktionen, die von Mobilgeräten ausgehen, im LexisNexis Digital Identity Network auf 75 % angestiegen ist, was zu einem Höchststand bei digitalen Betrugsfällen führt

Frankfurt, 24. März 2022 (ots/PRNewswire) -Von Menschen initiierte Angriffe haben zum ersten Mal seit 2019 zugenommenLexisNexis® Risk Solutions hat heute die Ergebnisse seines neuesten Cybercrime Reports veröffentlicht, die sich auf das zweite Halbjahr 2021 beziehen. Der Bericht ist eine Analyse der Transaktionsdaten der LexisNexis® Digital Identity Network®* und zeigt eine deutliche Verschiebung zu von Mobilgeräten ausgehendem Betrug in den letzten vier Jahren, wobei der mobile Datenverkehr 75 % des gesamten Datenverkehrs ausmacht.Der Cybercrime Report analysierte 35,5 Milliarden Transaktionen im Berichtszeitraum von sechs Monaten, was einem Anstieg von 44 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Dieser Anstieg ist auf ein erhöhtes Transaktionsvolumen bestehender Kunden und einen größeren Kundenstamm innerhalb der Digital Identity Network® zurückzuführen. Obwohl die weltweiten pandemiebedingten Einschränkungen in der zweiten Jahreshälfte 2021 nachließen, ist dem Bericht zufolge das Volumen der Online-Transaktionen weiter gestiegen, insbesondere in den Bereichen Finanzdienstleistungen (52 % gegenüber dem Vorjahr) und Kommunikation, Mobilfunk und Medien (45 % gegenüber dem Vorjahr).Das wachsende Vertrauen der Verbraucher führt zu einer verstärkten Nachfrage nach einer kundenzentrierten digitalen Welt. Unternehmen priorisieren ihre digitalen Kundenerfahrungsstrategien, um Kunden zu halten und neue Kunden zu gewinnen, was für legitime Verbraucher von Vorteil ist, aber auch Betrügern Chancen bietet.Die wichtigsten Erkenntnisse aus dem LexisNexis® Risk Solutions Cybercrime Report, Juli bis Dezember 2021:- Willkommen im Zeitalter der Mobilgeräte - Die weltweite Beschleunigung der Digitalisierung und die von der Pandemie angetriebene Annahme mobiler Applikationen, haben sich in einer Vielzahl unterschiedlicher Demografien und Regionen fortgesetzt. Im ersten Cybercrime Report aus dem Jahr 2014, hieß es, dass der Anteil des mobilen Datenverkehrs im Digital Identity Network lediglich 25 % betrug. In der zweiten Hälfte des Jahres 2021 erreichte der Anteil der Transaktionen von Mobilgeräten ausgehend erstmals 75 %. Diese Verschiebung ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen: die vorherrschende Nutzung von Mobilgeräten der jüngeren Generation, Fintechs, die nur mobile Apps anbieten, und die Bevölkerung in den Schwellenländern, die direkt auf Mobilgeräte umsteigt und Desktops völlig überspringt, sowie der rasche Rückgang der Kosten für Datendienste und Smart-Handsets.- Betrug in Nordamerika auf dem Vormarsch - Die Begeisterung für Kryptowährungen zusammen mit aufgestauten Ersparnissen der Verbraucher, Entlastungsschecks und vermehrtem Online-Shopping aufgrund von Omikron haben das Transaktionswachstum in den USA angekurbelt und gleichzeitig einen Anstieg der Betrugsfälle ausgelöst. Das Digital Identity Network verfolgte 15,3 Milliarden Transaktionen in den USA und Kanada in der zweiten Hälfte des Jahres 2021, ein Anstieg von 22 % gegenüber dem Vorjahr. Es gab auch einen deutlichen Anstieg der von Menschen initiierten Angriffe mit einem Wachstum von 50 % im Vergleich zum Vorjahr, basierend auf 157 Millionen Angriffen.- Automatisierte Bot-Attacken nehmen weiter zu; von Menschen initiierte Angriffe stiegen zum ersten Mal seit 2019 - Automatisierte Bot-Attacken wuchsen weltweit um 32 % im Vergleich zum Vorjahr, wobei LATAM mit 455 % das größte Wachstum verzeichnete. Die USA und Kanada verzeichneten mit 692 Millionen Angriffen einen Rückgang von 7 % im Vergleich zum Vorjahr. Von Menschen initiierte Angriffe stiegen zum ersten Mal seit 2019.- Das Leben eines produktiven Betrügers - Ein einziger Betrüger kann einen großen Fußabdruck hinterlassen. Das Digital Identity Network beobachtete eine betrügerische digitale Identität, die 35 verschiedene Organisationen angriff und 580 Vorkommnisse mit sich brachte. Dazu gehören: 100 versuchte Kontoeröffnungen / Kreditkartenanträge / Darlehensanträge, 45 versuchte E-Commerce-Einkäufe, 12 versuchte Passwortrücksetzungen und 7 versuchte Änderungen von Kontodaten. Da Unternehmen die Möglichkeit haben, von weltweit geteilter Intelligenz zu profitieren, können sie mehr Betrugsversuche in Echtzeit erkennen und stoppen, da Betrüger weiterhin von verletzten Identitätsdaten und automatisierten Bot-Anmeldetests profitieren."Es ist an der Zeit, sich im Kampf gegen Cyberkriminalität zu vereinen. In einer wahrhaft globalen digitalen Wirtschaft gibt es keine Grenzen mehr für den Handel oder für Cyberkriminelle. Es ist offensichtlicher denn je, dass Betrug über einzelne Branchen oder Länder hinausgeht", sagte Stephen Topliss, Vice President of Fraud and Identity Strategy bei LexisNexis Risk Solutions. "Damit Unternehmen in der digitalen Welt erfolgreich sein können, müssen sie im Kampf gegen Betrug zusammenarbeiten. Dies kann durch die Nutzung eines globalen, anonymisierten digitalen Identitätsnetzwerks und durch die Einrichtung von gezielteren digitalen Konsortien unter Branchenkollegen erreicht werden."Laden Sie eine Kopie des LexisNexis Risk Solutions Cybercrime Report, July through December 2021 (https://risk.lexisnexis.com/global/en/insights-resources/research/cybercrime-report?utm_campaign=bsglfi22.fi-gl.2021h2ccr&utm_medium=email&utm_source=1_party_email&utm_content=ccrforprnewswire). Hinweis: der Bericht ist nur auf Englisch verfügbar.Über LexisNexis Risk Solutions LexisNexis® Risk Solutions nutzt das Potenzial von Daten und fortschrittlichen Analysen, um Erkenntnisse zu liefern, die Unternehmen und Regierungsbehörden dabei helfen, Risiken zu reduzieren und Entscheidungen zu verbessern, die Menschen auf der ganzen Welt zugutekommen. Wir bieten Daten- und Technologielösungen für ein breites Spektrum von Branchen, einschließlich Versicherungen, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen und Behörden an. Unser Hauptsitz ist in Atlanta, Georgia, doch wir haben Niederlassungen auf der ganzen Welt. Wir sind Teil von RELX (LSE: REL/NYSE: RELX), einem globalen Anbieter von informationsbasierten Analyse- und Entscheidungshilfen für Geschäftskunden. 