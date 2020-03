LexisNexis Risik Solutions warnt vor Zunahme krimineller Cybernetzwerke

Atlanta (ots/PRNewswire) - Betrugsnetzwerke verwenden Bots, um Attacken aufmobile Endgeräte zu intensivierenLexisNexis® Risk Solutions hat heute seinen Bericht zur Internetkriminalität fürden Zeitraum Juli bis Dezember 2019 veröffentlicht.Die Ergebnisse zeigen, dass Betrug auf globaler Ebene zunehmend grenzenlosgeworden ist. Der Bericht verdeutlicht, dass Cyberkriminalität ein gutorganisiertes, globales Unterfangen geworden ist, das von Betrugsnetzwerkenangetrieben wird. Während Verbraucher Zugang zu Waren und Dienstleistungen ausder ganzen Welt haben, sind Betrüger in der Lage, gestohlene Identitätsdaten zunutzen, um entsprechende grenzüberschreitende Betrugsangriffe zu starten.Dieses globale, vernetzte Muster der Cyberkriminalität spiegelt sich auch in derZunahme der Angriffsrate auf mobile Geräte wider, die stark durch eine Zunahmeglobaler Bot-Angriffe auf mobile Anwendungen beeinflusst wird. Betrügerattackieren mittlerweile zunehmend mobile Endgeräte: Von den 19 MilliardenTransaktionen, die das LexisNexis® Digital Identity Network® im zweiten Halbjahrvon 2019 verzeichnete, übertrafen die mobilen Angriffe zum ersten Mal dieDesktop-Angriffe, wobei die Rate der mobilen Angriffe im Vergleich zum Vorjahrum 56% zunahm.Die wichtigsten Ergebnisse des LexisNexis Risk Solutions Cybercrime Reports:- Globaler vernetzter Betrug - Die Bedrohung durch vernetzteCyberkriminalität wächst täglich. Betrüger arbeiten inhypervernetzten, globalen Netzwerken und attackieren Unternehmenunabhängig von Ländergrenzen und Branchen. In nur einem Monatwurden 73.000 Geräte, die mit einem betrügerischen Vorfall in einerOrganisation in Verbindung gebracht wurden, später bei eineranderen Organisation innerhalb des Digital Identity Network®registriert. An allen im Aufzeichnungszeitraum identifiziertenBetrugsnetzwerken waren Organisationen aus mehr als einer Regionund mehr als einer Branche beteiligt. Dies bestätigt den globalenCharakter des vernetzten Betrugs und veranschaulicht, wieCyberkriminelle die Erlöse aus ihren Straftaten in der digitalenWirtschaft für maximalen finanziellen Gewinn waschen.- Global vernetzte Bot-Angriffe zielen auf die Einrichtung vonNeukonten ab - Im untersuchten Zeitraum verzeichneten dieBot-Volumina aus den Schlüsselregionen einen starken Anstieg, daBetrüger Automatisierungsmaßnahmen nutzen, um den Erfolg zumaximieren. Die Bot-Volumina können stark schwanken, da einBot-Angriff Millionen von Einzelangriffen darstellen kann. DieZunahme von Angriffen in bestimmten Regionen ist eineAlternativmöglichkeit, um die generelle Zunahme von Bot-Angriffenauf bestimmte Branchen und Regionen zu demonstrieren. Das DigitalIdentity Network verzeichnete einen starken Anstieg derBot-Angriffe aus Kanada, Deutschland, Frankreich, Indien undBrasilien. Ganz im Sinne von "Betrug kennt keine Landesgrenzen"zielten alle Bots aus Kanada, Frankreich und Deutschland aufOrganisationen ab, die hauptsächlich im Bereich derFinanzdienstleistungen und Medien tätig sind.- Wachsende Angriffsrate bei mobilen Angriffen - Während dieAngriffsraten auf Desktop-Transaktionen (2,7%) und mobileTransaktionen (2,5%) fast identisch sind, stieg die Angriffsratebei mobilen Angriffen um 56%. Die Desktop-Angriffsrate ging um 23%zurück, was die wachsende Verlagerung hin zum mobilen Betrugbestätigt. Auch innerhalb des mobilen Bereichs gibt es nuancierteUnterschiede zwischen Browser- und App-Angriffen. MobileBrowser-Transaktionen haben mit einer höheren Angriffsrate zukämpfen - 4,2% im Vergleich zu 1,9% für Apps. Im Gegenzug ist dieAngriffsrate für Transaktionen mit mobilen Apps stärker gestiegen,nämlich 171%, verglichen mit einer stabileren Wachstumsrate von 14%bei Browser-Transaktionen.Der Austausch von Informationen zu bekannten Betrügern über Branchen undRegionen hinweg ist vor diesem Hintergrund wichtiger denn je. Unternehmen könnenvernetzte Betrugsfälle bekämpfen, indem sie Netzwerke und Konsortien nutzen, umsich über Cyberkriminalität auszutauschen."Die Fähigkeit, Informationen zu Geräten, Standort, Identität und Verhalten zurBetrugsbekämpfung zu nutzen, ist angesichts des global vernetzten Betrugs, derdie gesamte digitale Wirtschaft durchdringt, von entscheidender Bedeutung",sagte Rebekah Moody, Direktorin für Betrug und Identität bei LexisNexis RiskSolutions. "Betrüger sind heute in der Lage, mit beispielloser Leichtigkeit undGeschwindigkeit anzugreifen. Es reicht einfach nicht aus, dass Unternehmen ihreBemühungen zur Betrugsbekämpfung auf einzelne Angriffe konzentrieren. Um dieextreme Interkonnektivität der globalen Cyberkriminalität einzudämmen, müssenUnternehmen an einem Strang ziehen, um über Kanäle, Branchen und Ländergrenzenhinweg operieren zu können.""Die Schichtung der Betrugsabwehr der nächsten Generation schafft dieMöglichkeit, den Ansturm der Cyberkriminalität zu verlangsamen", fährt Moodyfort. "Mit Werkzeugen wie Verhaltensbiometrie, unternehmensübergreifendemDatenaustausch, Bot-Datenmanagement und Risikoverarbeitung hat LexisNexis RiskSolutions die notwendigen Innovationen entwickelt, um Unternehmen dabei zuhelfen, Betrügern einen Schritt voraus zu sein. Für Unternehmen ist es jetztwichtiger denn je, diese globalen Lösungen zu implementieren, mit denen Betrugwirksam verhindert werden kann."Laden Sie hier (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2737307-1&h=2691465326&u=https%3A%2F%2Frisk.lexisnexis.com%2Fglobal%2Fen%2Finsights-resources%2Fresearch%2Fcybercrime-report&a=hier) eine Kopie des LexisNexis Risk Solutions CybercrimeReport, Juli bis Dezember 2019, herunter.Über LexisNexis Risk SolutionsLexisNexis® Risk Solutions nutzt das Potenzial von Daten und fortschrittlichenAnalysen, um Erkenntnisse zu liefern, die Unternehmen und Regierungsbehördendabei helfen, Risiken zu reduzieren und Entscheidungen zu verbessern, dieMenschen auf der ganzen Welt zugutekommen. Wir bieten Daten- undTechnologielösungen für eine Vielzahl von Branchen, einschließlichVersicherungen, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen und Behörden. UnserHauptsitz liegt in Atlanta, Georgia, doch wir haben Niederlassungen auf derganzen Welt. Wir sind Teil von RELX (LSE: REL/NYSE: RELX), einem globalenAnbieter von informationsbasierten Analyse- und Entscheidungshilfen fürGeschäftskunden aus allen Bereichen. Für weitere Informationen besuchen Siebitte www.risk.lexisnexis.com und www.relx.com.Pressekontakt:Kathrin Schindler+44 20 386 51 947kschindler@montiethco.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1098976/CCR_H2_2019_Infographic_Germany.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1098976/CCR_H2_2019_Infographic_Germany.jpgWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/121957/4537760OTS: LexisNexis Risk SolutionsOriginal-Content von: LexisNexis Risk Solutions, übermittelt durch news aktuell