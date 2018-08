LexisNexis Connected Car-Team meldet 6. Telematikpatent und globale Abdeckung von 60 %

'Sicherheit bei der Weiterentwicklung von Connected-Car-Diensten'Atlanta und London (ots/PRNewswire) - LexisNexis Risk Solutions,ein führender Anbieter von Daten, Analytik und Technologie, hat sein6. Patent in Zusammenhang mit Telematik und vernetzten Fahrzeugengemeldet und erneut seine massive Investition in Daten undTechnologien unter Beweis gestellt, um Connected-Car-Dienste weltweitzu ermöglicheni.Die Patenteii betreffen Technologien zur Einspeisung, Analyse,Normalisierung, Speicherung und Verteilung vernetzter Fahrzeugdatenund decken jetzt 60 % der weltweiten Fahrzeugproduktion abiii. DasLexisNexis Connected Car-Team nutzt diese Innovation, umVersicherungsunternehmen und Autobauern dabei zu helfen Produkteanzubieten, die zu mehr Fahrsicherheit anregen und dieversicherungstechnische Einstufung von Fahrern anhand ihres realenFahrstils zu ermöglichen.Paul Stacy, R&D Director und Director of Automotive Development,EMEA bei LexisNexis Risk Solutions und Inhaber des neuesten Patents,sagte: "Bei diesem neuesten Patent ging es in erster Linie um dieErmittlung der Schwere von Kollisionen anhand vernetzterFahrzeugdaten aus den verschiedensten Datenquellen. Aber mit allenunseren Patenten stärken wir unsere technologische Vorreiterschaftund verbessern unser Verständnis vernetzter Fahrzeugdaten. Wirblicken auf 30 Jahre Erfahrung als verlässlicher Verwalter vonVerbraucherdaten zurück und leisten einen wertvollen Dienst fürVersicherungsunternehmen und Autobauer. Uns steht eine Welt bevor, inder Fahrzeug-, Verbraucher- und Verhaltensdaten immer mehr Bedeutungzukommt.""Mit technologischem Fortschritt haben wir unser Leistungsspektrumstetig erweitert mit dem Ziel, Kosten zu senken, die Relevanz vonDaten zu erhöhen und Fahrern die Möglichkeit zu geben, von ihrenFahrdaten zu profitieren.""Dies ist der Schlüssel der mobilen Zukunft - Fahrern dieGelegenheit zu geben, von ihren Fahrdaten zu profitieren und mitihrem Fahr-Score nach der günstigsten Versicherung zu suchen. Vor demHintergrund, dass sich Usage-Based Insurance (UBI, aufTelematik-Daten basierende Tarifierung) als Teil des vernetztenFahrzeugs als Massenprodukt immer stärker durchsetzt, unterstützenunsere Daten, hochentwickelten Analysetechniken und unser Ökosystem -einschließlich LexisNexis® Telematics Exchange - Erstausrüster undVersicherungsunternehmen bei der gemeinsamen Bereitstellung einerpositiven Kundenerfahrung."Die neueste Patenterteilung, die sich auf die USA, das VK, Europaund China erstreckt, ist der jüngste Neuzugang im wachsendenConnected-Car-Patentportfolio von LexisNexis Risk Solutions, das mehrals elf Patenterteilungen und Patentanmeldungen für die USA sowieIndien und Brasilien umfasst.Informationen zu LexisNexis Risk SolutionsLexisNexis Risk Solutions nutzt das Potenzial von Daten undhochentwickelten Analysetechniken, die es Unternehmen und staatlichenEinrichtungen erlauben, Risiken zu minimieren und bessereEntscheidungen zugunsten der Menschen auf der ganzen Welt zu treffen.Wir bieten Daten- und Technologielösungen für unterschiedlicheBranchen wie Versicherungen, Finanzdienstleistungen, dasGesundheitswesen und Regierungen an. Mit Sitz im Ballungsraum Atlanta(Georgia) sind wir mit Niederlassungen weltweit vertreten und Teilder RELX Group (LSE: REL/NYSE: RELX), einem weltweit führendenAnbieter von Informations- und Analyselösungen für Unternehmenskundenaus unterschiedlichsten Industriezweigen. ELX ist ein Unternehmen imFTSE 100 Index mit Sitz in London. Weitere Informationen finden Sieunter www.risk.lexisnexis.com und www.relx.com.Ansprechpartner für Medien:Weiterführende Informationen für Medien erhalten Sie von AlisonReeson, Parm Heer, Clare Watson oder Patrick Moorcroft bei HSL unter0208 9779132 oder lnrs@harrisonsadler.comRegina HaasGlobal Director, Media and Analyst RelationsInsuranceLexisNexis Risk SolutionsT: +1.678.694.3569M: +1.678.896.1463Regina.Haas@lexisnexisrisk.comi US-Patent Nr. 090878080 Euro-Patent Nr. 0870878008ii LexisNexis Risk Solutions ist Inhaber von Patenten zuverschiedenen Funktionsmerkmalen. Beispiele:- Überwachung der Betriebsdaten zu Fahrzeug und Nutzer mittelseigenentwickelter Bordtechnik, die die HUD-Einheit des Fahrzeugsmit dem Smartphone des Nutzers vernetzt- Fahreridentifikationsanalyse, die den Fahrer anhand vonTelematikdaten identifiziert. Dies kommt bei der LexisNexis RiskSolutions Driver Signature(TM) Technologie zum Einsatz, und diegesammelten Scores zum Fahrstil werden zur Bewertung derFahrersicherheit verwendet.- Module zur Überwachung von Fahrzeugnutzung und Fahrzeugsensordaten- Selektive Filterung der an Remote-Server gesendeten Telematikdaten,um Bandbreite zu sparen- Echtzeit-Feedback zum Fahrzeugbetrieb, um die Sicherheit zuverbessern und die Fahrgewohnheiten zu optimiereniii OICA - International Organization of Motor VehicleManufacturersLogo - https://mma.prnewswire.com/media/491370/LexisNexis_Risk_Solutions_Logo.jpgOriginal-Content von: LexisNexis Risk Solutions, übermittelt durch news aktuell