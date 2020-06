Lexicon: Kann die was?

An der Heimatbörse NASDAQ GS notiert Lexicon per 04.06.2020, 04:17 Uhr bei 1.91 USD. Lexicon zählt zum Segment "Biotechnologie".

Lexicon haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Lexicon-Aktie aktuell mit "Hold" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 1 "Buy"-, 2 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Lexicon vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (7,55 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 295,29 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 1,91 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Lexicon eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt Lexicon mit einer Rendite von -64,31 Prozent mehr als 76 Prozent darunter. Die "Biotechnologie"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 11,16 Prozent. Auch hier liegt Lexicon mit 75,47 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Lexicon verläuft aktuell bei 2,91 USD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Sell", insofern der Aktienkurs selbst bei 1,91 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -34,36 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 1,96 USD angenommen. Dies wiederum entspricht für die Lexicon-Aktie der aktuellen Differenz von -2,55 Prozent und damit einem "Hold"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Hold".