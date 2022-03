Lexicon-Aktie: 150 Millionen Dollar Darlehensfazilität!

(NASDAQ:LXRX) hat miteine Darlehensfazilität in Höhe von 150 Mio. USD zur Unterstützung der kommerziellen Vorbereitungen und der potenziellen Markteinführung von Sotagliflozin bei Herzinsuffizienz abgeschlossen. Die Darlehensfazilität besteht aus vier Tranchen, die jeweils im März 2027 fällig werden. Eine erste Tranche in Höhe von 25 Millionen US-Dollar wurde bei Abschluss finanziert. Die zweite Tranche in Höhe von ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!