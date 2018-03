Lewis Hamilton und Valtteri Bottas eröffnen neues globales Forschungs- und Technologiezentrum von PETRONAS in Turin

Turin, Italien (ots/PRNewswire) -Der vierfache Formel-1-Weltmeister Louis Hamilton und seinTeamkollege Valtteri Bottas feiertern gestern die Eröffnung desneuen, 60 Millionen Dollar schweren, Global Research & Technology(R&T)-Zentrums von PETRONAS in Turin, Italien.(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/654712/PETRONAS_Lewis_Hamilton_and_Valtteri_Bottas.jpg )Gemeinsam mit den Gästen konnten die Weltmeister die hochmoderneAnlage des Titel-Sponsoren Mercedes-AMG PETRONAS Motorsport vorabbesichtigen und so die Anlage kennenlernen, die künftig für dieHerstellung jener technischer Fluide zuständig sein wird, die ihrenFahrern und Konstrukteuren zu vier Meistertiteln in Folge verhalfen.Die Veranstaltung rückte PETRONAS' Einsatz für eineverantwortliche und energieeffiziente Zukunft in den Vordergrund, derauch die Produktentwicklung für den hybridbetriebenen Mercedes W09 EQPower+, der im neuen Global R&T Centre designt, getestet undverblendet werden wird, umfasst. Hinzukommend werden hier unterVerwendung jener Technologien, die sich auf der Rennbahn bereitsbeweisen konnten, Kraftstoffe für die PKW-Motoren der nächstenGeneration hergestellt.Lewis Hamilton erklärte: "Diese großartige Anlage hat sich seitJahren in der Entwicklung befunden, und daher ist es großartig,mitzuerleben, wie jetzt endlich alles in Schwung kommt. PETRONAS giltals zentrale Stütze unseres Teams und jeder Erfolg, den wirverbuchen, ist auf unsere Zusammenarbeit zurückzuführen. Es ist sehrwichtig, über unsere Errungenschaften auf dem Track herauszublickenund das größere Bild zu betrachten, denn diese neue Anlagerepräsentiert die Komplexität der Technologie, die unsere Fahrzeugeals Lebenselixier mit Energie versorgt."Valtteri Bottas fügte hinzu: "Bei PETRONAS' neuem globalenForschungs- und Technologiezentrum geht es darum, neuartigeTechnologielösungen zu entwickeln, die uns voranbringen, und zwarsoll dies mit einem größeren Verantwortungsbewusstsein geschehen, dasuns auf effiziente Weise Gebrauch von Energie machen lässt.""Als Unternehmen haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, die Weltmit besseren, effizienteren fluidtechnischen Lösungen zuunterstützen. Erreichen wir dieses Ziel erfolgreich, so istgleichzeitig der Erfolg unserer Kunden und Partner gewährleistet, wasdurch die vier aufeinanderfolgenden Konstrukteur- undFahrer-Meistertitel des Mercedes-AMG PETRONAS Motorsport Teamsverdeutlicht wird", so Giuseppe D'Arrigo, Group Chief ExecutiveOfficer von PETRONAS Lubricants International."Durch F1 beweist PETRONAS seine Rolle als globaler Marktführer inder weltweiten Fluid-Industrie - diese neue Anlage spiegelt dieBandbreite des ehrgeizigen Entwicklungsprogramms des Unternehmenswider", bemerkte Toto Wolff, Teamchef von Mercedes-AMG PETRONASMotorsport."Nach dem Besuch dieser hochmodernen Einrichtung und dem Treffenmit den begabten Wissenschaftlern, die hier tätig sein werden,besteht kein Zweifel an PETRONAS' Bemühungen, sich mittels Forschungund Technologie für eine bessere Zukunft einzusetzen", fügte erhinzu."Als Racing-Team sind wir für die Entwicklung künftigerTechnologien für die weltweit führenden Automobilherstellerverantwortlich - und unsere Mission spiegelt sich in PETRONAS neuemGlobal R&T-Zentrum wider."Pressekontakt:Rachel CaversRachel.cavers@crunchcommunications.co.uk+44(0)7500-877-304Original-Content von: PETRONAS, übermittelt durch news aktuell