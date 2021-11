Levitee Labs unterzeichnet Absichtserklärung hinsichtlich des Erwerbs einer Mehrheitsbeteiligung an einer Zubereitungsapotheke mit Fokus Forschung und Entwicklung

Quelle: IRW Press

– Levitee Labs erwirbt eine 51-Prozent-Beteiligung an neuer Forschungs- und Entwicklungs-(F&E)-Compounding-Apotheke in Calgary in der kanadischer Provinz Alberta

– Neue Apotheke wird das Hauptaugenmerk auf die Herstellung von intranasalen Ketamin- und sublingualen Präparaten, topischen und transdermalen Formulierungen, Kapseln sowie anderen Präparaten und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung