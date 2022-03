Levi Strauss-Aktie: Das wird groß!

Der US-Denim-Gigant Levi Strauss & Co.(NYSE:LEVI) scheint den Einstieg in das Metaversum und in die Technologie der nicht-fungiblen Token (NFT) zu planen.

Was geschah

Levi Strauss & Co. reichte am 9. März beim United States Patent and Trademark Office (USPTO) Markenanmeldungen im Zusammenhang mit NFTs und dem Metaverse ein, wie aus der Korrespondenz mit dem vom USPTO lizenzierten Markenanwalt Michael Kondoudis hervorgeht.

Die drei Marken ...



