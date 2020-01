Leverkusens Mittelfeld-Spieler Demirbay spekuliert auf die Meisterschaft Selbstkritik nach schwacher Leistung in der Hinrunde

Köln (ots) - La Manga. Der Mittelfeld-Star von Bundesligist Bayer 04 Leverkusen,Kerem Demirbay, strebt mit seinem Verein in der Rückrunde die Meisterschaft an:"Jeder spielt, um Titel zu holen. Daran werden wir alles setzen", sagte der26-Jährige dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Donnerstag-Ausgabe). Der Spieler, der imSommer für 32 Millionen Euro Ablöse aus Hoffenheim nach Leverkusen wechselte,sieht seinen Verein in einer Reihe mit "einigen sehr guten Klubs" wie BayernMünchen, RB Leipzig oder Borussia Dortmund.Selbstkritisch ging Demirbay mit seiner Leistung in der Hinrunde um. In zwölfBundesliga-Einsätzen war der Confed-Cup-Sieger von 2017 nur auf zwei Torvorlagengekommen. "Ich war in der Hinrunde nicht da, wo ich sein kann. Das weiß ich",sagte Demirbay und gelobte Besserung. "Wie oft ich in der Rückrunde spielenwerde, das werde als erstes ich bestimmen. Denn es geht immer um Leistung. DieQualität, die wir haben, ist brutal. Du kannst es dir hier nicht leisten, zweioder drei Spiele schlecht zu spielen."Noch bis Samstag befindet sich Bayer Leverkusen zum Training im spanischen LaManga. Am 19. Januar startet die Werkself beim SC Paderborn in die Rückrunde.https://www.ksta.de/sport/bayer04/-wie-oft-ich-spiele--bestimme-ich--demirbay-ueber-seine-leistung--bayer-und-den-titel-33713508Pressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 2080Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/66749/4487025OTS: Kölner Stadt-AnzeigerOriginal-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell