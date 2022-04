Leverage Shares startet mit 49 ETPs an der Frankfurter Wertpapierbörse

London (ots) -Leverage Shares, ein Pionier bei Exchange Traded Products (ETP), führt 49 ETPs in Deutschland an der Börse ein. Mit den Notierungen auf Xetra sowie an der Frankfurter Wertpapierbörse werden die innovativen Produkte für deutsche Anleger noch einfacher handelbar.Damit konnte das Unternehmen das angekündigte Vorhaben erfolgreich umsetzen, noch enger an deutsche Anleger heranzurücken. Für diese waren die Produkte zwar auch bislang bereits verfügbar, jedoch mussten sie einen Umweg über die London Stock Exchange oder die Euronext Paris beziehungsweise Amsterdam wählen, wo die Titel oftmals zu den meistgehandelten Wertpapieren innerhalb ihrer Gattung zählen.Leverage Shares bietet eine umfangreiche Auswahl verschiedener ETPs mit dem heutigen Listing ausschließlich auf Einzelaktien. Die Produkte eröffnen allen Investoren Zugänge zu Strategien, die für die meisten Anleger ansonsten nicht verfügbar sind. Alle ETPs sind vollständig physisch unterlegt und zeichnen sich durch geringe Verwaltungsgebühren aus."Der jetzt erfolgte Listing-Start unserer ETPs in Deutschland markiert einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung unseres Unternehmens", so Oktay Kavrak, Director Product Strategy bei Leverage Shares. "Die von uns aufgelegten Produkte vereinigen Eigenschaften, die in dieser Kombination und Vielfältigkeit bislang noch nicht in Deutschland gehandelt wurden. Vor diesem Hintergrund sind wir davon überzeugt, für Investoren interessante Opportunitäten zu bieten und dadurch signifikantes Wachstum im stärksten Markt Europas erzielen zu können."Die vollständige Pressemitteilung sowie eine Liste der in Frankfurt notierten Produkte finden Sie auf der Website von LeverageShares: https://leverageshares.com/de/xetra-etps/Pressekontakt:public imaging GmbHGoldbekplatz 322303 Hamburgleverageshares@publicimaging.deOriginal-Content von: Leverage Shares, übermittelt durch news aktuell