Level up mit Rockstar Energy! / Mit mousesports und Prime League setzt Rockstar Energy 2020 auf E-Sports (FOTO)

Neu-Isenburg (ots) - Für Rockstar Energy wird 2020 noch "Louder. Harder.Drüber.": die Energy Drink-Marke ist schon seit Jahren sehr aktiv in derGaming-Szene - dieses Jahr mischt Rockstar Energy mit dem globalenTeam-Sponsoring von mousesports und dem Liga-Sponsoring von Prime League denstark wachsenden E-Sports-Bereich noch stärker auf. Gaming-affine Fans dürfenauf energiegeladene Aktivierungen ganz im Rockstar Energy-Style gespannt sein.Ab heute startet Rockstar Energy die Premium-Partnerschaft mit dem deutschen #1E-Sports-Team mousesports ("mouz"). mousesports sind international erfolgreichund aktuell #2 der Counter-Strike Weltrangliste. Das Team steht fürTop-Leistungen in Counter-Strike, League of Legends und vielen weiteren Games.Nicht weniger spannend ist die Kooperation von Rockstar Energy mit der #1E-Sports Liga Prime League für "League of Legends" in der DACH-Region alsoffizieller Werbepartner. Prime League ist der offizielle Circuit desamerikanischen Computerspielentwicklers Riot Games für Deutschland, Österreichund die Schweiz und in dieser Region die größte Turnierplattform für den #1Gaming Titel "League of Legends". Auch mousesports spielt in der Prime Leagueund konnte 2019 dort triumphieren.Mit den starken Partnerschaften im E-Sports-Bereich bringt Rockstar Energy seineGaming-Aktivierung in neue Dimensionen und fokussiert sich gezielt auf fürEnergy relevante Bereiche. "Die Partnerschaften mit mousesports und Prime Leaguestellen einen echten Mehrwert für unsere Zielgruppe dar, da sie genau ihreInteressen treffen", so Carl Windfuhr, Commercial Director Beverages PepsiCo."So heben wir die Erfolgsstory von Rockstar Energy auf ein neues Level, von demauch unsere Partner im Handel profitieren."Rockstar Energy wird bei mousesports als Trikotsponsor für alle Teams sowiedurch Instream-Platzierungen, bei Prime League im Instream und in den Top 5Plays vertreten sein und Spieler wie Fans mit dem nötigen Rockstar Energy-Kickfür eine legendäre Performance versorgen. Neben Multi-Packs und On-PackPromotions, bei denen attraktive Preisen winken, fährt Rockstar Energy schwereGeschütze auf: So können sich E-Sports-Fans unter anderem auf Meet & Greets mitmouz, coole Verlosungen und spannenden Content freuen. Ein Highlight ist auchdas Finale der Prime League während der Gamescom 2020, die Ende August in Kölnstattfindet.Aufmerksamkeitsstarke Kommunikationsmaßnahmen unterstützen die neuenKooperationen mit mousesports und der Prime League. Insbesondere mit SocialMedia Aktivitäten - etwa auf der Live-Gaming-Plattform Twitch - spricht dieMarke die junge und Gaming-affine Zielgruppe im "Louder. Harder. Drüber."-Stylean. Zudem gibt es weitere digitale Maßnahmen und PoS-Aktionen, die RockstarEnergy noch stärker als die Brand der Gaming-Szene positionieren.OMG Fuse, Teil der Omnicom-Agenturgruppe, ist als Vermittler und Berater derSponsoring-Auswahl von Rockstar Energy an Bord. Elbdudler aus Hamburgverantwortet die genannten Kommunikationsaktivitäten. Weitere Informationenunter: www.rockstarenergydrink.com/de.Über PepsiCoPepsiCo Produkte werden von Verbrauchern pro Tag mehr als eine Milliarde Mal inüber 200 Ländern und Regionen auf der ganzen Welt konsumiert. Mit seinemumfangreichen Angebot an Nahrungsmitteln und Getränken, zu dem unter anderem dieMarken Frito-Lay, Gatorade, Pepsi-Cola, Quaker und Tropicana gehören, erzieltePepsiCo 2018 einen Nettoumsatz von mehr als 64 Milliarden US-Dollar. ZumProduktportfolio von PepsiCo zählen ebenfalls 22 Marken, die jährlich jeweilsmehr als 1 Milliarde US-Dollar Umsatz generieren.PepsiCo wird von der Vision geleitet, der globale Marktführer für ConvenientFoods and Beverages zu sein - durch "Winning with Purpose". Winning with Purposesteht für unser Ziel, langfristig im Markt zu gewinnen und Nachhaltigkeit inalle Bereiche unseres Geschäfts zu integrieren. Weitere Informationen finden Sieunter www.pepsico.com und www.pepsico.de.