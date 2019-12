Level One: War das alles?

Der Level One-Kurs wird am 29.12.2019, 09:47 Uhr an der Heimatbörse NASDAQ GS mit 25.12 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Regionalbanken".

Unser Analystenteam hat Level One auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt Level One mit einer Rendite von 1,86 Prozent mehr als 6 Prozent darunter. Die "Handelsbanken"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 7,46 Prozent. Auch hier liegt Level One mit 5,61 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Level One beläuft sich mittlerweile auf 24,13 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 25,1 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +4,02 Prozent und führt zur Bewertung "Hold". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 24,56 USD. Somit ist die Aktie mit +2,2 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Hold".

3. Dividende: Level One hat mit einer Dividendenrendite von 0,64 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2.86%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Handelsbanken"-Branche beträgt -2,22. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Level One-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.