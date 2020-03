Level One: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Level One, die im Segment "Regionalbanken" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 31.03.2020, 03:43 Uhr, an ihrer Heimatbörse NASDAQ GS mit 17.54 USD.

Die Aussichten für Level One haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Level One als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 1 Buy, 1 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Level One vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 26,5 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 42,93 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 18,54 USD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".

2. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Level One beträgt bezogen auf das Kursniveau 1,08 Prozent und liegt mit 0,55 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (0,52) für diese Aktie. Level One bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.

3. Fundamental: Die Aktie von Level One gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 9,04 insgesamt 58 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Handelsbanken", der 21,76 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".