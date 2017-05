Level 3 würdigt Vielfalt und Integration im Unternehmen mit einer Themenwoche

Vorstellung des zweiten Jahresberichts zu Diversity and InclusionBroomfield, Colorado (ots/PRNewswire) - Level 3 Communications(NYSE: LVLT) richtet im Vorfeld des von den Vereinten Nationenausgerufenen Welttags der kulturellen Vielfalt für Dialog undEntwicklung eine eigene Themenwoche aus, die der Bedeutung vonVielfalt und Integration am Arbeitsplatz gewidmet ist. Die von Level3 veranstaltete Diversity and Inclusion Week steht unter dem Motto"Minds Wide Open" ("Unvoreingenommen und mit offenem Geist") undfindet vom 15. - 19. Mai (16-20?) statt. Die Woche bietet eineVielzahl von Referenten und Stories, die die Vielfalt innerhalb derMitarbeiter eines Unternehmens aufzeigen und wie sich diese zumVorteil der Belegschaft ausgewirkt hat. In diesem Rahmen wird auchden zweite Jahresbericht zum Thema Vielfalt und Integration von Level3 vorgelegen, den "Diversity and Inclusion Report".Die interaktive Multimedia-Pressemitteilung können Sie hierabrufen: https://www.multivu.com/players/English/8085055-level-3-diversity-inclusion-report/Wichtige Fakten:- "Geschlechtsidentität und Transgender-Diversität am Arbeitsplatz".Referent ist Ryan Sallans, ein weltweit renommierter Redner,Diversity-Trainer, Berater und Autor, der sich aufGesundheitsfürsorge, Inklusion auf dem Campus undarbeitsplatzrelevante Themen mit Auswirkungen auf dieTransgender-Community und die LGBTQ (Lesbian, Gay, Bisexual,Transgender, and Queer/Questioning)-Community spezialisiert hat.- "Podiumsdiskussion mit Veteranen", gesponsert von der Level 3Veterans Employee Resource Group (VERG), auf der ehemaligesMilitärpersonal zu Wort kommen und die Erfahrungen im militärischenDienst, das während dieser Zeit Erlernte und die Anliegen, die mitdem Ausscheiden aus dem Dienst und einem Übergang in dasunternehmerische Umfeld einhergehen, diskutieren wird.- Diskussion zum Thema "Unbewusste (bzw. implizite)Voreingenommenheit", ein Workshop, der darauf abzielt, denMitarbeitern von Level 3 ein besseres Verständnis für ihrepersönlichen Vorurteile und deren möglicherweise negativeKonsequenzen am Arbeitsplatz zu vermitteln.- Die Level 3 Diversity and Inclusion Week dient als Vorläufer fürden Welttag der kulturellen Vielfalt für Dialog und Entwicklung derVereinten Nationen, der am Sonntag, den 21. Mai begangen wird.- Level 3 wird drei separate globale Events für die Mitarbeiterausrichten:- Level 3 hat seinen zweiten jährlichen Diversity and InclusionReport (http://s1.q4cdn.com/840339377/files/doc_downloads/Diversity-and-Inclusion-Reports/LVLT_Diversity_and_Inclusion_report_2016.pdf) veröffentlicht, der Einblicke dazu vermittelt, wie dasUnternehmen die Prinzipien von Vielfalt und Einbeziehungvorantreibt.- Level 3 beschäftigt rund 13.000 Mitarbeiter auf sechs Kontinenten.- Mehr als 24 Prozent der bei Level 3 Beschäftigten nutzenMitarbeitergruppen, die Employee Resource Groups, um sich mitKollegen zu vernetzen und auszutauschen, die ähnliche Interessenund Anliegen haben. Beim Unternehmen existieren unter anderem diefolgenden Gruppen: Women, Veterans, Millennial Minds, LGBT,Latinos, Friends (Mitarbeiter mit Behinderungen, Krankheitenund/oder chronischen Schmerzen), Global Community, PredictiveAnalytics and Decision Science und People Managers.Wichtiges Zitat:Mary Beth McGrath, Senior Vice President Global Talent Management beiLevel 3"Level 3 setzt sich für Inklusion und Offenheit für unterschiedlicheKulturen und Perspektiven ein. Das Motto für unsere Diversity andInclusion Week lautet diesjährig "Minds Wide Open", und wir werdenuns auf Aufgeschlossenheit konzentrieren, darauf, den Ansichtenanderer zuzuhören und über Grenzen hinweg zu denken, egal ob diesegeografischer, mentaler oder sonstiger Natur sind, und unsereVorurteile, die sich auf ethnische Herkunft, Geschlecht, sexuellePräferenz und ähnliches beziehen, einer Überprüfung unterziehen".Zusätzliche Ressourcen:- Diversity and Inclusion Report (http://s1.q4cdn.com/840339377/files/doc_downloads/Diversity-and-Inclusion-Reports/LVLT_Diversity_and_Inclusion_report_2016.pdf) von Level 3- Folgen Sie den Ausführungen von Mary Beth McGrath, SVP GlobalTalent Management, zur Level 3 Diversity and Inclusion Week imVideo. 