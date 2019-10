Unterföhring (ots) -Wörtersalat und Aromen-Wirrungen: Dem dreifachen Löffel-ChampionAlexander Herrmann steht in der vierten Folge von "The Taste"(Mittwoch, 23. Oktober 2019, 20:15 Uhr in SAT.1) beim Thema"Levantinische Küche"* das "Levan - WAS?" förmlich ins Gesichtgeschrieben. Der Franke scheint im großen Aromen-Universum derLevante-Küche ein wenig verloren zu sein: "Sauer, scharf, salzig,bitter, Rauch, knusprig, weich - eigentlich alles, was es irgendwiegibt, nur immer in den Extremen gedacht!" Wo seine Vorstellungen zumThema schon einem orientalischen Gewürzmix gleichen, bringt ihn imTeamkochen "diese Mura-, Mara-, Mira- ... Wie hieß die Soße?!" seinesSchützlings Lutz endgültig verbal zum Straucheln. Herrmanns Ärgerüber die eigene kulinarische Wissenslücke trifft Lutz mit vollerBreitseite: "Der Petersiliensalat, der ist nicht grob, der istpeinlich!" Auch Kandidat Clive trifft den Geschmacksnerv seinesCoaches nicht und kassiert dafür eine ordentliche Standpauke.Langjähriger Coach-Kollege und All-Time-Rivale Frank Rosin ist überso viel geballten Ärger überrascht: "So habe ich ihn ja noch niekennengelernt!" Hat Kandidat Lutz trotz seiner lückenhaftenlevantinischen Kochexpertise noch eine Chance auf das Preisgeld über50.000 Euro mit eigenem Kochbuch?* Die Levante-Küche kommt aus dem östlichen Mittelmeerraum undzeichnet sich unter anderem durch die Verwendung bestimmter Gewürzeund Zutaten, wie Tahina, Kichererbsen, Granatapfel, Aubergine undKreuzkümmel, aus.Team Grün - Maria Groß: Maria (52, Pullenreuth, Bayern), Marko (36,Stauchitz, Sachsen), Michi (39, Augsburg, Bayern), Susanne (31,Weismain, Bayern)Team Gelb - Alexander Herrmann: Clive (25, Gelsenkirchen, NRW), Lutz(40, Stuttgart, BaWü), Maximilian (31, Petersberg, Hessen)Team Rot - Tim Raue: Bassim (37, Berlin, Berlin), Roman (36, München,Bayern), Tobias (35, Schwaigern, BaWü)Team Blau - Frank Rosin: Madeline (26, Penig bei Chemnitz, Sachsen),Patrick (38, Bielefeld, NRW)Weitere Informationen und Bildmaterial zum Download finden Sie unterhttp://presse.sat1.de/thetaste. Moderiert wird Deutschlands größteKochshow von Christine Henning. Hintergrundinformationen undBonusmaterial zur Sendung gibt es außerdem im red button-Portal vonSAT.1 - verfügbar auf jedem Smart TV.Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation / PR Factual & SportsEva GradlTel. +49 89 / 9507-1127E-Mail: Eva.Gradl@ProSiebenSat1.comBildredaktionClarissa SchreinerTel.: +49 89 / 9507-1191E-Mail: Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell