Leuphana Universität eröffnet Libeskind-Bau (FOTO)

Lüneburg (ots) -Die Leuphana Universität Lüneburg hat ein neues Gesicht. ImBeisein des niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil wurdedas neue Zentralgebäude der Universität am 11. März feierlicheröffnet. Der spektakuläre Bau ist nach den Plänen des weltbekanntenArchitekten Daniel Libeskind entstanden. Der neue Mittelpunkt derUniversität ist ein idealer Ort für die Verbindung von Studieren,Forschen und Leben, Universität und Gesellschaft. Die Kosten des fast37 m hohen Bauwerks liegen bei rund 100 Mio Euro. Es hat eineGesamtnutzfläche von 13.000 Quadratmetern. Die Forschung nimmt runddie Hälfte des Platzes ein. Ein Studierendenzentrum und einSeminarzentrum erstrecken sich über rund 5.000 Quadratmeter. Einneues Veranstaltungszentrum bietet Platz für bis zu 2.500 Besucher,davon 1.100 im neuen Auditorium Maximum.Ministerpräsident Weil sagte bei der Eröffnungsfeier: "DieUniversität hat ein architektonisches Highlight bekommen, auf dasauch Stadt und Region stolz sein können." Entstanden sei ein Forum,das den Idealen einer offenen Gesellschaft entspreche und so dasLeitbild der Universität und auch des Landes widerspiegele. An derZeremonie nahmen rund 900 Vertreter aus Politik, Kirche,Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft teil, unter ihnenMitglieder der Landesregierung und Repräsentanten des Bundestages.Für Leuphana-Präsident Sascha Spoun ist der Neubau ein Meilensteinin der Entwicklung der Universität. Das Gebäude verfolge einenästhetischen Anspruch, der sinnbildlich für das Universitätsmodellder Leuphana stehe. Die Hochschule hatte in den vergangenen Jahrenihr Angebot in Forschung und Lehre fundamental erneuert und sich zueiner modernen Universität für die Zivilgesellschaft des 21.Jahrhunderts entwickelt. Für dieses Modell, das weit über die GrenzenLüneburgs Beachtung findet, ist die Leuphana bereits vielfachausgezeichnet worden.Die Universität befindet sich auf dem Gelände einer ehemaligenWehrmachtskaserne. Der Entwurf von Daniel Libeskind setzt einenKontrapunkt zu deren Struktur. Für seine Arbeit suchte der Architektden intensiven Austausch mit Studierenden, ließ Wünsche undVorstellungen der wichtigsten Nutzergruppe in die Entwicklungeinfließen. Bei der Eröffnung sagte Libeskind: "Für das neueZentralgebäude der Leuphana habe ich mich vom Geist dieserUniversität inspirieren lassen. Die Leuphana erlebe ich als einenBrutkasten für neue Ideen, Innovation, Forschung und Entdeckung. Vondiesen Elementen ist auch das neue Haus durchdrungen."