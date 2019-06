Leuchtturm der Verlagsbranche machte Medienmanagern Mut für radikalen Neubeginn / JJK und Schwäbisch Media luden zu Best Practice Days nach Ravensburg

Ravensburg/Krefeld (ots) - Der Diskurs um die Zukunft derPrintmedien war Initialzündung für JJK und Schwäbisch Media zu einergemeinsamen Veranstaltung, den Best-Practice-Days in Ravensburg.Gemeinsam setzten das Verlags-Software-Unternehmen mitLean-Management-Expertise aus Krefeld und das renommierte Medienhausaus Ravensburg damit ein positives Zeichen in der Diskussion umAuflagenzahlen, Vermarktung und Mitarbeitermotivation. SchwäbischMedia-Verlagschef Dr. Kurt Sabathil formulierte es jüngst sehrprägnant: "Investition in Mitarbeiter und Effizienz ist besser alsder Verkauf der journalistischen Mission!"Grund für diese außergewöhnliche Veranstaltung, an der 68Entscheider von 28 Verlagshäusern aus der DACH-Region teilnahmen, wardie radikale Neuorganisation des Ravensburger Verlagshauses mitintensiver Unterstützung der JJK-Experten. Die Best-Practice-Daysgaben den interessierten Branchenexperten neue Impulse und denOptimismus, dass es erfolgversprechende Wege gibt, Verlage schnellund nachhaltig auf Kurs in Richtung Effizienz zu bringen.Schwäbisch Media und JJK zeigten eindrucksvoll, wie praxiserprobte"Lean Management-Abläufe" verbunden mit optimierten IT-Systemennennenswerte Potentiale in jedem Verlagshaus zu Tage fördern. DieVerlagsmanager aus dem In- und Ausland hingegen zeigten mit ihrerTeilnahme an den Best-Practice-Days in Ravensburg ihr Interesse aneffizienten Lösungen für Technik und Abläufe, um ihre Medienhäuserfit für den Aufbruch in die digitale Zukunft zu machen.Für Schwäbisch Media resümierten Verlagschef Dr. Kurt Sabathil,CDO Dr. Steffen Ehrmann und Silvia Dorn, Teammitglied des Projektes"Operative Excellence", aus jeweils anderen Blickwinkeln über ihreErfahrungen auf dem Weg zum gesetzten Ziel, effizientestes MedienhausDeutschlands zu werden. Auf diesem Weg hat JJK das RavensburgerVerlagshaus in enger Kooperation mit dem COO und Lean-ManagementExperten Ralf Berti in den vergangenen Monaten intensiv begleitet.Berti zeichnete sich für die Umsetzung des Lean-Konzeptesverantwortlich und konnte mit seinem Team in kürzester Zeit diekomplexe Neuorganisation "auf die Schiene bringen".In beeindruckender Transparenz verdeutlichte Dr. Kurt Sabathil inseinem Vortrag durch umfangreiche Kennzahlen aus den vergangenenJahren die Wirksamkeit und damit den Erfolg des kontinuierlichenVerbesserungsprozesses verbunden mit KAIZEN bei Schwäbisch Media.Auf besonderes Interesse beim Auditorium stießen auch dieAusführungen zum Thema KI und Big Data. Dr. Steffen Ehrmann zeigteauf, wie mit Hilfe moderner Tools und innovativen Ideen,kundenbezogene Daten gesammelt, aggregiert und intelligent verknüpftwerden können. Durch KI-basierte Algorithmen und Heuristiken lassensich so wertvolle Aussagen zum Leser- und Userverhalten treffen.Mark Jopp, CEO des Softwarehauses und Consulting-Unternehmens fürLean Management JJK in Krefeld, ergänzte diese Key-Notes mit seinenpraxisorientierten Ausführungen zum "kybernetischenVerlagsmanagement-System". Der Medienproduktionsexperte aus Krefeldverdeutlichte, wie Lean-Management und selbstorganisierende Systemedie Prozesse in Verlagen nachhaltig verbessern. Analog dazupräsentierte Mark Jopp den Weg vom Klebelayout über die komplizierteSystemlandschaft mit vielen einzelnen Anbietern bis hin zumvollintegrierten, schnittstellenfreien JJK-System mit zentralerSteuerung.Teilnehmerzitate zu den Ravensburger Best-Practíce-Days vonSchwäbisch Media und JJK:Holger Martens, Die Rheinpfalz, Ludwigshafen:Als einer der großen Regionalzeitungsverlage Südwestdeutschlandssieht die Rheinpfalz die Digitalisierung als Herausforderung undChance zugleich. Es war beeindruckend zu sehen, wie Schwäbisch-Mediadiese Herausforderung mit Hilfe des Lean-Management-Konzepteserfolgreich angeht. Sehr interessant: Der Vortrag von Herrn Dr.Ehrmann über die Möglichkeiten von modernem CRM im Verlagsgeschäft.Eine gelungene Veranstaltung!Rebecca Muntwyler, Freiburger Nachrichten AG, Freiburg (CH):Für uns als lokale Tageszeitung stehen die regionalen Inhalte imFokus. Dass ein großes Medienhaus wie Schwäbisch-Media bei derNeustrukturierung auch durch die Stärkung der Lokalredaktion eineUmsatzsteigerung erreichen konnte, war eine wertvolle Information.Besonders interessant war auch der Einblick in die Verlagsworkflowsim Hinblick auf den Einsatz des CRM-Systems von JJK.Ing. Hans Hinterreiter, Oberösterreichische Nachrichten, Linz (A):Der Vortrag von Dr. Sabathil beeindruckte durch harte Fakten! Vonbesonderem Interesse war für uns auch der Redaktionsworkflow und dieIntegration des externen Redaktionssystems in die Produktion mit JJK.Die sehr informative Führung durchs Verlagshaus ließ diesbezüglichwenige Fragen offen.Kai Röhrbein, Walsroder Zeitung, Walsrode:Ein sehr informatives und rundum stimmiges Event. Besonders dievon Dr. Ehrmann aufgezeigten Möglichkeiten zur Erlangung,Strukturierung und Nutzung von kundenbezogenen Daten warenbeeindruckend. Hier sehe ich nicht nur für die Walsroder Zeitung alslokales Medienunternehmen, sondern für die ganze Branche noch enormesPotential!Pressekontakt:PR-KONZEPT.COMGunther FessenTel.: 02331-343 709E-Mail: fessen@pr-konzept.comOriginal-Content von: JJK Gesellschaft für innovative Verlagssoftware mbH, übermittelt durch news aktuell