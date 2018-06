Leuchtturm-Projekte der Digitalisierung: Die Finalisten des Digital Leader Awards 2018

Bad Homburg (ots) -- Aus über 70 Einreichungen hat die Jury des Digital Leader Awardsdie 23 besten Projekte aus ganz Deutschland nominiert- Am 28. Juni werden die Gewinner der sieben Hauptkategorien beider Gala in den BOLLE Festsälen in Berlin ausgezeichnetDie Finalisten der diesjährigen Ausgabe des Digital Leader Awardsstehen fest. Die Expertenjury des Awards hat insgesamt 23Digitalisierungsprojekte aus ganz Deutschland für ihre herausragendenLeistungen im Bereich digitale Transformation nominiert."Mit einer Vielzahl an innovativen und zukunftsweisenden Projektenfiel uns die Wahl in diesem Jahr alles andere als leicht", soJury-Mitglied Sylvia List, Director Digital Infrastructure beiDimension Data in Deutschland. "Zudem standen wir vor derHerausforderung Bewerbungen aus ganz unterschiedlichen Unternehmenund Branchen miteinander zu vergleichen: Vom Start-up über globaleKonzerne, von der Industrie über den Dienstleistungssektor bis hinzur öffentlichen Verwaltung war alles dabei. Das zeigt ganz klar: DieDigitalisierung ist in Deutschland überall angekommen."Die Jury aus Wirtschaft, Wissenschaft und Medien bewertet dieeingereichten Projekte auf Basis eines umfangreichenKriterienkatalogs, in dem sowohl zum Einsatz kommende Technologien,als auch der wirtschaftliche Erfolg, der generierte Customer Value,Qualitäten wie Leadership und Agilität sowie Innovationskulturberücksichtigt werden. Dies sind die von der Jury ausgewähltenFinalisten (jeweils alphabetisch nach Kategorie geordnet):In der Kategorie "Envision Strategy" werden ganzheitliche,unternehmensweite Digitalisierungs-Strategien ausgezeichnet.- Mit der unternehmensübergreifenden "DigitalLife Strategy" treibtDaimler den Wandel vom Automobilunternehmen zumMobilitätsdienstleister voran.- Schwan-STABILO Cosmetics hat sich mit der Strategie "From penexpert, to global digital beauty enabler!" gezielt als Expertefür Digitalisierung im Beauty-Bereich platziert.- Mit dem Transformationsprogramm "Digitale Agenda" vernetzt diePrüfungs- und Beratungsgesellschaft Rödl&Partner ihre weltweit110 Standorte per Private Cloud.In der Kategorie "Create Impact" zeichnet die Jury Bewerber aus,die ihre Unternehmen oder deren Kunden mit Blick aufOrganisationsstruktur und Prozesse transformieren.- Mit "Arvato Smart Logistics Platform" ist Arvato Systems in derLage, Digitalisierungslücken in der Supply Chain zu schließen.- DKV Mobility Services digitalisiert mit dem Projekt "Vom Händlerzum Optimierungs-Partner" erfolgreich Services rund umTankkarten und Straßen-Maut.- Rehau verfolgt mit "Advanced RFID Lifecycle", lückenlos undbarcodelos Bauteile.In der Kategorie "Invent Markets" werden Digitalisierungsprojekteausgezeichnet, die neue Märkte und Kundengruppen erschließen.- Kaiserwetter Energy Asset schafft mit der IoT Plattform"ARISTOTELES", bessere Investitionsbedingungen im Bereicherneuerbare Energien.- Koncept Hotel Management hat mit "Re-Designing Hospitality" dasdigitalste Hotel Deutschlands geschaffen.- Die Otto Group Media ermöglicht mit der Plattform "Data DrivenAdvertising" nutzerbasierte Werbung sowohl für die Webseiten derOtto Group als auch für deren Partner.In der Kategorie "Shape Experience" werden Projekte ausgezeichnet,mit denen Kundenerfahrungen durch digitale Produkte undDienstleistungen verbessert wurden.- Eucon Digital hat mit "Smart Claims", eine KI-basierteDokumentenverarbeitung zur effizienteren Schadenregulierungentwickelt.- Lufthansa Innovation Hub bietet Flugpassagieren mit dem Portal"AirlineCheckins.com" erstmals eine anbieterübergreifende Lösungzum Check-In.- Rational hat mit "ConnectedCooking" eine globaleVernetzungsplattform für Profiküchen entwickelt.- Mit dem Projekt "Building the bridge 4.0" hat W. SchramlSoftwarehaus die Digitalisierung und Automatisierung vonVertrieb, Einkauf, Logistik und Verwaltung der ZANDER-Gruppeerfolgreich vorangetrieben.In der Kategorie "Transform Culture" geht es um Projekte, die mitHilfe digitaler Technologien und Prozesse die Felder Zusammenarbeit,Talententwicklung und Mindset innerhalb ihrer Organisationtransformiert haben.- Mit "DigiCertif'" bietet Capgemini Consulting seinenMitarbeitern ein Trainingsprogramm das speziell den Aufbau vonDigitalkompetenz fokussiert.- Commerzbank hat mit der "Digital Leadership Challenge" einFortbildungsprogramm für digitale Führungskompetenzen imUnternehmen eingeführt.- Empolis Information Management hat mit "DECIDE.RIGHT.NOW" aufBasis des Managementsystems "Objectives and Key Results" denWandel vom Softwareunternehmen zum Cloudanbieter gemeistert.In der Kategorie "Rethink Marketing" zeichnet die Jury Projekteaus, welche die Kundenkommunikation im digitalen Zeitaltertransformiert haben.- Abl social federation hat die Omni-Channel-Marketing-Plattform"OCMP" entwickelt, mit der über verschiedene KanäleWerbekampagnen gesteuert und analysiert werden können.- Die Comdirect Bank hat mit "Back to future" die Neuorientierungvor dem Hintergrund einer sich verändernden Bankenbrancheerfolgreich kommunikativ begleitet.- Constantia Flexibles Group bietet mit "CONSTANTIA Interactive"seinen Kunden eine Gesamtlösung für interaktive Verpackungen inden Bereichen Lebensmittel und Pharma.In der Kategorie "Digitize Society" werden Projekte imöffentlichen Raum, im gesellschaftlichen Kontext sowie in Behördenund staatlichen Institutionen ausgezeichnet.- Mit "Auf dem Weg zum modernsten Klinikum Frankens durchDigitalisierung zum Patientenwohl" hat das Klinikum Forchheimeine umfassende Digitalisierungsstrategie umgesetzt.- PMS Perfect Media Solutions hat innerhalb des Projekts "Hamburgs'Kulturdenkmal für Alle' goes digital" in der Elbphilharmonieein System zur Information der Besucher installiert.- EWERK IT hat für die Bundesnetzagentur die Informationsplattformwww.smard.de entwickelt, welche in Echtzeit einen Überblick überdas Geschehen am Strommarkt gibt.Der Digital Leader Award ist eine gemeinsame Initiative von IDGBusiness Media und Dimension Data Deutschland und wird seit 2016jährlich vergeben. Gemeinsam mit dem Netzwerk Global Digital Womenwerden in diesem Jahr zudem erstmals Innovationstreiber und digitaleDurchstarter mit dem "Digital Newcomer Award" ausgezeichnet. DiePreisverleihung des Digital Newcomer Awards wird ebenfalls am 28.Juni 2018 in den BOLLE Festsälen in Berlin vor rund 300Top-Entscheidern aus der deutschen Wirtschaft stattfinden. Durch dasProgramm des Abends führt die Moderatorin Andrea Thilo.Vorläufiges Programm zur Preisverleihung des Digital Leader Award:Ab 17:00 Empfang im Foyer der BOLLE Festsäle18:30 Begrüßung der Gäste durch den Vorstand von Dimension DataGermany und den Verlagsleiter der IDG Business Media18:40 Beginn des Gala-Dinners und Preisverleihungab 23:00 Festlicher Ausklang / NetworkingAlle Details zum Award finden Sie unter:https://www.digital-leader-award.deWenn Sie keine Informationen mehr zu Dimension Data erhaltenwollen, senden Sie bitte eine Mail mit dem Betreff "UnsubscribeDimension Data" an datenschutz@lhlk.deÜber den Digital Leader AwardMit dem Digital Leader Award wollen IDG Business Media undDimension Data Deutschland dem Thema Digital Leadership eine breiterePlattform bieten. Über den Digital Leader AwardMit dem Digital Leader Award wollen IDG Business Media undDimension Data Deutschland dem Thema Digital Leadership eine breiterePlattform bieten. In sieben Kategorien werden Preise anFührungskräfte verliehen, die die digitale Transformation ihresUnternehmens forcieren und so die Wettbewerbsfähigkeit ihresUnternehmens auch im digitalen Zeitalter sicherstellen. DieEntscheidung trifft eine unabhängige Jury aus renommierten Expertenaus Wirtschaft, Wissenschaft und Medien. Web:www.digital-leader-award.de/ Twitter: https://twitter.com/digitleader