Leuchtfeuer für Familien schwer kranker Kinder: Eröffnung des 3. Stockwerks im Ronald McDonald Haus Tübingen (FOTO)

Tübingen (ots) - Zehn Monate nach Baubeginn eröffnete die McDonald's KinderhilfeStiftung gestern das neue 3. Stockwerk des Ronald McDonald Hauses Tübingen. Mitnun 37 Apartments ist das Tübinger Elternhaus das größte der Stiftung inDeutschland; insgesamt werden dort zukünftig jedes Jahr rund 800 Familien schwerkranker Kinder ein Zuhause auf Zeit finden. Schirmherr Florian König führtedurch die Veranstaltung mit rund 80 Gästen.Ein Leuchtfeuer in einer schwierigen Zeit - das soll auch der neue dritte Stockmit seinen acht Apartments für Familien sein, deren schwer kranke Kinder imUniversitätsklinikum Tübingen behandelt werden müssen. Im Februar könnenvoraussichtlich die ersten Eltern und Geschwister dort einziehen und so ganz nahbei den kleinen Patienten sein. "Das Besondere an den Ronald McDonald Häusernist, dass dort Familien in einer geborgenen Umgebung zusammenbleiben,gleichzeitig aber innerhalb von wenigen Minuten beim kleinen Patienten in derKlinik sein können", so Schirmherr Florian König, der auch durch die Eröffnungführte.Der prominente Moderator und gebürtige Tübinger unterstützt das Ronald McDonaldHaus seit 10 Jahren als Schirmherr und wurde für dieses Engagement im Rahmen derEröffnungsfeier mit einem Award der Stiftung ausgezeichnet. Auch seitens derKlinik ist man von der positiven Wirkung des Hauses überzeugt: "Mit dieserhilfreichen Einrichtung wird den Familien der betroffenen Kinder ein geborgenesUmfeld geboten, in dem sie neue Kraft tanken und die Behandlungsphase nochbesser unterstützen können. Auch für die Arbeit der Mitarbeitenden derKinderklinik ist diese Einrichtung eine große Hilfe", sagt Prof. Dr. MichaelBamberg, Leitender Ärztlicher Direktor des Universitätsklinikums Tübingen, derdas Projekt damals mit initiierte und die Erweiterung unterstützte.Das Ronald McDonald Haus Tübingen gibt es seit 2011, insgesamt haben dort seitder Eröffnung bereits über 5.000 Familien ein Zuhause auf Zeit gefunden. "Wirfreuen uns, zukünftig noch mehr Familien zumindest diese eine Sorge abnehmen zukönnen und sind dankbar für das großzügige finanzielle Engagement aus derRegion", so Adrian Köstler, Vorstand der McDonald's Kinderhilfe Stiftung.Ermöglicht wurde die Erweiterung, deren Gesamtkosten sich auf rund 1 MillionEuro belaufen, auch durch zahlreiche Spenden. So übernahm die ANTON & PETRAEHRMANN-STIFTUNG eine lebenslange Patenschaft für die acht Apartments undunterstützte den Erweiterungsbau mit 160.000 Euro.Dr. Daniela Harsch, Bürgermeisterin für Soziales, Ordnung und Kultur der StadtTübingen lobte in ihrem Grußwort das gesellschaftliche Engagement der mehr als40 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. "Das Ehrenamts-Team schenktden Familien nicht nur Zeit, sondern auch Aufmerksamkeit und Fürsorge. Damitträgt es ganz wesentlich zur Gemeinschaft bei, die hier spürbar ist und dieFamilien trägt." Insgesamt betreibt die McDonald's Kinderhilfe Stiftungdeutschlandweit 22 Elternhäuser, in denen jedes Jahr rund 6.100 Familienunterkommen. Unterstützt wird die Arbeit der Stiftung durch mehr als 800ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie durch zahlreichePrivatpersonen und Unternehmen.Über das Ronald McDonald Haus TübingenSeit 2011 ist das Ronald McDonald Haus Tübingen ein Zuhause auf Zeit fürFamilien, deren schwer kranke Kinder im Universitätsklinikum Tübingen behandeltwerden. Jedes Jahr nehmen rund 700 Familien eines der 37 Apartments in Anspruchund können so ganz in der Nähe ihres Kindes bleiben. Florian König hat dieSchirmherrschaft für das Elternhaus übernommen. Die McDonald's KinderhilfeStiftung, die sich seit 1987 in Deutschland für die Gesundheit und dasWohlergehen von Kindern einsetzt, ist Träger dieser Einrichtung. Neben 22 RonaldMcDonald Häusern betreibt die gemeinnützige Organisation deutschlandweit 6Ronald McDonald Oasen inmitten der Klinik für ambulante kleine Patienten undihre Angehörigen, denn die Nähe der Familie hilft. Weitere Informationen unterwww.mcdonalds-kinderhilfe.org/tuebingen.Pressekontakt:Ronald McDonald Haus TübingenAnnika Wilmes, LeitungElfriede-Aulhorn-Straße 3, 72076 TübingenTel: 07071 943 79-0Mail: haus.tuebingen@mdk.orgWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/34184/4506017OTS: McDonald's Kinderhilfe StiftungOriginal-Content von: McDonald's Kinderhilfe Stiftung, übermittelt durch news aktuell